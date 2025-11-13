農家と消費者が日本の農業の危機的状況について共有を目指す「令和の百姓一揆・やまがた」。11月24日の開催を前に13日、実行委員会が会見を開き、「未来の食について考える第一歩にしたい」と思いを語りました。



「農業守ろう！農村守ろう！国産守ろう！」



令和の百姓一揆は、後継者不足や農家の所得の低さなど日本の農業の危機的な状況を訴え、農家と消費者の連携を強化しようとことし3月、都内で行われました。





長井市の農家 菅野芳秀さん「村から農民が消え、作物が消え、村自体が消えようとしている。このことを多くの国民は知らない。消費者・市民と連携して食と農と命を大事にする日本に変えていかなければならない」都内での開催以降、「令和の百姓一揆」は新潟や静岡、秋田など、全国およそ30の自治体に広がっています。県内では、11月24日に山形市で開催する予定で13日、共同代表らが会見を開きました。小国町の農家 山口ひとみ共同代表「未来の子どもたちに安心した食を残せる。豊かな山形ならではの食を残せるよう。農家と消費者の本音のクロストークを通じ望む未来へどんなことが提案できるのか共有できる場にしたい」当日は、トラクターや参加者によるデモ行進を行うほか、農家と消費者が意見を交換しながら農業や食についての相互理解を図るシンポジウムも実施する予定です。農家と消費者それぞれの生の声を共有することで日本の農業や将来の食について、共に考える場を目指します。鶴岡市の農家 小野寺紀允共同代表「今のコメの情勢とか食べ手として聞きたいこと農家もいろいろ伝えたいことがあるがなかなか情報がうまく伝わっていないところがある。令和の百姓一揆は食の未来を一緒に考える機会だと思っている」東根市の新規就農者 山下弥生共同代表「収入面や農家を続けていけるのかという面でなかなか一歩踏み出せない方が多くいると思う。これからの農業を担う人がもっと山形で増えてほしいと伝えたい」「令和の百姓一揆・やまがた」は「山形から農と食を未来へつなごう」をスローガンに、24日に山形市の「山形ビッグウイング」などで開催されます。