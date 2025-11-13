雪にも氷にも、寒さにも。冬のフィールドを支えるスノーブーツ【ザノースフェイス】の防寒ブーツがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
濡れにくく、冷えにくく、滑りにくい。三拍子そろった冬の定番【ザノースフェイス】の防寒ブーツがAmazonに登場!
ザノースフェイスの防寒ブーツは、雪や氷のフィールドでも快適に過ごせる高機能モデル。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
撥水加工を施したナイロン素材に、濡れによる機能低下が生じにくいサーモライトエコメイド保温材を封入し、冷え込む環境でもしっかりと足元を保温する。アッパーライニングには独自の防水透湿素材テックプルーフを採用し、EVAの圧縮成型ミッドソールと組み合わせることで、防水性と軽量性を両立している。
足首の抜け感を軽減するホールドシステムを内蔵し、履き口には雪の浸入を防ぐアジャスターコードを装備。アウトソールにはヴィブラムアイストレックラバーを採用し、雪上や氷上でも安定したグリップ力を発揮する。
冬のアウトドアに安心して使える、機能性と快適性を兼ね備えた一足となっている。
