¡¡²Î¼ê¤Î¾®ÎÓ¹¬»Ò¡Ê71¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢Æ±Æü¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿ÌÁÍ§¡¦ÈþÀî·û°ì¡Ê79¡Ë¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¾¼ÏÂ¤Îµ®¸ø»Ò¡×¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î¡Èµ®½Å¡É¤Ê¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿ÈþÀî·û°ì
¡¡¾®ÎÓ¤Ï¡Ö·û¤Á¤ã¤ó´èÄ¥¤Ã¤Æ!!¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Ö·û¤Á¤ã¤ó¡¢»äÃ£¤Ï¡¢¤·¤Ö¤È¤¯¡¢¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¥¨¡¼¥ë¡£¡ÖÌóÂ«¤·¤¿¸æÈÓ²°¤µ¤ó¤â¹Ô¤³¤¦¤Í¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤ÏNHK¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç¡È¹ë²Ú°áÁõÂÐ·è¡É¤Ç²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¡¢Ç¯Ëö¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®ÎÓ¤ÈÈþÀî¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤¬¸¶°ø¤ÇÉÔÃçÀâ¤â¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢2024Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î³«ËëÁ°²ñ¸«¤Ç²£ÊÂ¤Ó¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢µ¼Ô¤«¤é¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÃç¤¬ÎÉ¤¤¡©¡×¤È¿å¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÈþÀî¤Ï¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î¾ì¹ç¤ÏÀï¤¤¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢ÃçÎÉ¤¤¾õÂÖ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤â¤¢¤ì¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯²ñ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÈò¤±¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤òÈäÏª¡£
¡¡¾®ÎÓ¤â¡Ö2¿Í¤ÇÃçÎÉ¤¯¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ëµ¼Ô¤Î¿ÍÍè¤ë¤È¡¢¥¹¥Ã¤È¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Í¡×¤È²û¤«¤·¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¡Öº£¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¡¢´Ø·¸¤ÎÎÉ¹¥¤Ö¤ê¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÈþÀî¡¢9·î¤ËÆ¶ÉÔÁ´¾É¸õ·²¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£Æ±11Æü¤Ë¤Ï¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢ÎÅÍÜÃæ¤ÈÊó¹ð¡£11·î16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Õ¥¸¥°¥é¥ó°Â·Ý ÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ø¥Õ¥¸¥°¥é¥ó°Â·ÝÌ¾Å¹²ñ ²ÎÍØ¥·¥ç¡¼¡Ù¸ø±é¤«¤éÉüµ¢¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢6Æü¤Ë¡ÖÂÎÄ´¤¬ËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¸«Á÷¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯Â¸¤¸¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
