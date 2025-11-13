１３日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比２９．３６ポイント（０．７３％）高の４０２９．５０ポイントと３日ぶりに反発した。

見直し買いが優勢となる流れ。米中対立の警戒感後退や、中国の景気対策に対する期待感が改めて支えとなった。中国の金融政策を巡っては、一部ブローカーが金融緩和先送りの可能性に言及したものの、市場では預金準備率や政策金利の引き下げが依然期待されている。あす１４日に公表される中国経済統計の結果を見極めたいとして、売り先行したものの、指数は中盤からプラスに転じた。中国ではあす１４日、１０月の小売売上高や鉱工業生産、１〜１０月の不動産開発投資などが公表される予定。市場コンセンサスでは、前月実績を下回る見通しだ。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、素材関連の上げが目立つ。レアアースの広晟有色金属（６００２５９／ＳＨ）が３．６％高、鉄鋼の馬鞍山鋼鉄（６００８０８／ＳＨ）が２．８％高、非鉄の洛陽モリブデン（６０３９９３／ＳＨ）が２．６％高、化学品の万華化学集団（６００３０９／ＳＨ）が１．４％高、建材の安徽海螺セメント（６００５８５／ＳＨ）が１．３％高で引けた。

医薬株も高い。河南太龍薬業（６００２２２／ＳＨ）が４．８％、薬明康徳（６０３２５９／ＳＨ）が４．５％、江蘇恒瑞医薬（６００２７６／ＳＨ）が２．４％、浙江華海薬業（６００５２１／ＳＨ）が２．１％、昭衍新薬（６０３１２７／ＳＨ）が１．４％ずつ上昇した。産金、不動産、半導体、運輸、消費関連、自動車、インフラ関連の一角なども買われている。

半面、通信・メディア株はさえない。浙文互聯集団（６００９８６／ＳＨ）が１．５％、中国移動（６００９４１／ＳＨ）が１．２％、中国衛通（６０１６９８／ＳＨ）と超訊通信（６０３３２２／ＳＨ）がそろって０．９％ずつ下落した。公益や銀行の一角も売られている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が１．０８ポイント（０．４２％）高の２５８．１０ポイント、深センＢ株指数が１．０４ポイント（０．０８％）高の１３２２．６４ポイントで終了した。

