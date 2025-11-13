ＮＨＫ夜ドラ「ひらやすみ」の第７話が１２日、放送され、なつみ（森七菜）が大学で初めてできた友人に誘われ、ついにバイトを開始。ネットでは、この友人・あかりを演じる俳優について注目が集まっている。

この日の「ひらやすみ」では、漫画の新人賞に落選し、お金がなくなったなつみが、美大の同級生・あかりに誘われて町の中華料理店でバイトをすることに。学校ではのんびりしているあかりだが、バイトの時はテキパキ。超仕事ができることに驚くなつみ。

ある日、この中華料理店に、美大で同じ学科の学生達がやってくる。新歓コンパでなつみに酒を飲ませたまま放置し、どこかかっこつけているこの集団がなつみは苦手。あきらかに嫌な表情のなつみに気付いたあかりは、そのテーブルに注文を取りに行く。

学生達は「あれ？横山さん？」「こういう所で働いてるんだ〜」などとダラダラ話しかけ。「パーティー良かったら行かない？」などと誘われたあかりは「ありがとう。でも、そんなん苦手やけん、よか」とバッサリ断り「っていうか、注文まだ？」とせっつくほど。学校でのおとなしい姿とはまったく違う姿に、学生達もしどろもどろになってしまう…。

バイトが終わり、なつみと帰るあかりは、なつみが以前コンパで放置したのがあの集団だと知り「もう店出禁や！ってか、前からなんか威張っとって好きやなか、あの人たち」と言い放つ。

ネットでは、このあかりを演じる光嶌なづなについて「あかりちゃん役の子、誰か知らないけどすっごく可愛い」「あかりちゃんがいちいち眩しい！」「あかりんの優しさに泣けた」「あかりちゃんいい子だね」「ビジュが完全にまるちゃんとたまちゃん」など反響を呼んでいる。

光嶌は公式ＨＰによると０２年７月１０日、大阪府出身。これまでもＮＨＫ夜ドラ「作りたい女と食べたい女」や、テレビ東京「量産型リコ−最後のプラモ女子の人生組み立て記−」などに出演の若手。