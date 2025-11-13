栃木県の「憧れのナンバープレート」ランキング！ 2位「那須」を抑えた1位は？【2025年調査】
車に刻まれるナンバープレートの地名には、その土地の魅力やブランドイメージが詰まっています。思わず付けたくなるような「憧れのナンバー」は、地域への誇りや憧れの象徴でもあります。
All About ニュース編集部では、2025年11月5日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、憧れのナンバープレートに関するアンケートを実施しました。その中から、栃木県の「憧れのナンバープレート」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「別荘地というイメージでオシャレで皇室を思い出させる上品なイメージ」（40代男性／神奈川県）、「豊かな自然、リゾート地なイメージだから」（40代女性／長崎県）、「自然や観光のイメージが強く、ナンバープレートとして珍しさもあるので特別感があるから」（30代男性／富山県）といった声が集まりました。
回答者からは「3文字のナンバーはかっこいい」（40代男性／佐賀県）、「栃木県の中でも、宇都宮は駅周辺の施設も充実しており、洗練されたイメージ」（60代男性／東京都）、「餃子やジャズ、ライトレールなど多様な文化を持つ都市のイメージがあり、素敵だと思います」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
2位：那須／88票栃木県北部の那須は、温泉地や高原リゾートで知られ、豊かな自然と観光地が魅力のエリアです。牧場や美術館、那須岳など、四季折々の景色を楽しめるスポットが多く、癒しを求める人に人気があります。
1位：宇都宮／119票栃木県の県庁所在地・宇都宮は、「餃子の街」として全国的に有名で、歴史ある寺社や文化施設も点在する都市です。交通の便も良く、住みやすさと観光のバランスが取れた魅力ある地域として注目されています。
