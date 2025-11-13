Image: EIA｜米国電力消費量の推移。これからますますAIの電力消費に追いついていけなくなりそう

そんなバカな。

NVIDIA（エヌビディア）本社が所在するカリフォルニア州サンタクララ市に新設された2つのデータセンターが、電力を確保できなくてアイドリング状態であることが Bloomberg の調べで明らかになりました。

データセンターはDigital Realtyの「SJC37」（4万平米、48MW）とStack Infrastructureの「SVY02A」（48MW）の2つ。どっちとも電気が通らないので、せっかくのネットワーク機器もサーバーもアクセラレーターもスイッチが入れられなくて、うんともすんとも言わないんだそう。

折からのAIブームでデータセンターは全米各地で建てられまくってます。サンタクララ（面積わずか47平方km。渋谷区3つぶんくらい）だけでも建設中／稼働中の施設は57件もあって（5月の市議会記録）、市の電力会社「Silicon Valley Power」はAI需要に追いつき追い越せと4億5000万ドル（約700億円）ものお金を投じて電力網改修工事を進めてます。

でもそれが終わるのは2028年。まだ数年先。それまではこのゾンビ状態が延々続くことになりそうです。

米国ではデータセンターの電力需要が2035年までには去年の2倍以上になり、電力消費量にいたっては3倍近くに膨れ上がることが予想されます（Bloomberg NEF調べ）。

電力不足に悩むデータセンターはここだけじゃなくて、ヴァージニア州北部にある世界最大のデータセンター集積地（通称「Data Center Alley」）なんて「7年待ちだ」って去年報じられていました（一帯をカバーする電力会社「Dominion Energy」の発表）。電気が通ったら通ったで、付近の住民がノイズと振動で発狂しそうだって騒いで、各地で反対運動が湧き起こってますし。電気と水と反対住民。前途多難ですね。

いくらAIが指数関数的に賢くなっても、AIを動かすデータセンターに電気が通らないんじゃ話にならないわけでして、それもあって『マネー・ショート』 のマイケル・バーリ（“投資のノストラダムス”）はAI空売りしたのかとさえ思ってしまいます。ソフトバンクもNVIDIA株全部売っちゃったし。

先週はOpen AIのサム・アルトマンCEOが投資家に「巨額の契約をあちこちで結んでますが、130億ドルの売上しかないのに1兆4000億ドルもの契約金どう払うんですか？」と聞かれて「株売りたいなら売っていい。ほかに買いたい人はいくらでもいる」と投げやりなこと言ってましたっけ。あの発言に関しては「米国経済、世界経済のすべてが彼の回答にかかってるってのに誤魔化して逃げるなんて」、「まさかノープランじゃないだろうな」って随分騒がれてました。

そんなこんなで、破竹の勢いだったAI関連株もずりずり落ちだして雲行きが怪しくなってきました…。

