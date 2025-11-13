小島瑠璃子、息子は「尊重されるべき存在」 育児“備忘録”に「ママの愛情」「涙流しながら、最後笑った」
タレントの小島瑠璃子（31）が13日、自身のインスタグラムを更新。2歳息子の育児についてつづった。
【写真】小島瑠璃子、育児の“備忘録”「お願い」も…（全文）
「少し前のある日の備忘録」と題し、「指を折りたたんだ手を自慢げに見せてきた」などと写真で公開。「『もうしゅぐ2しゃい！！』と叫んでいるのでどうやらこの手はチョキをしているつもりらしい」と説明した。
チョキの形をつくる難易度に触れつつ、「“もうすぐ”という言葉を発していることに驚いた」とコメント。「どこまで理解して使っているのかはわからないけれど」などと推測した。
息子の成長について「生まれてたった2年間でここまで人になっているのに驚く」としみじみ。出産前に樹木希林さんから聞いた子育てエピソードで「子どもに敬語で話しかける、子ども扱いせずに人として尊重する」「そのマインドがとても素敵だなぁとおもってなんとなく覚えていた」と紹介。しかし自身の育児では「全然できていない」というが、「マインドだけは樹木さんを思い出し、子どもを個人として尊重するよう注意をしている」などと振り返った。
改めて「未熟なところがある子どもを自分の所有物だと思いそうになったり、大人の都合で何かを言いたくなってしまったりする」としつつ「でも彼は一生懸命だ」「母の知らないところで“もうすぐ"ということばを覚えた坊。難しいチョキにチャレンジしている坊。明るくてよく笑い家族を笑顔にしてくれる坊。パパの遺影に手を合わせておはようという坊。毎日全力で生命を燃やしている彼は尊重されるべき存在なのだ」とつづった。
さらに「2歳1日目の朝起きると、彼は前日までつけていた“もうすぐ"を取って『2しゃい！2しゃい！』と叫んでいる」と答え合わせ。「もうすぐの言葉の意味、わかっていたんだね。頑張っているあなたのことを最大限に尊重するよう、努力するからさ。お願い、トミカをテレビに投げないで」と呼びかけた。
この投稿に「しっかり、成長しているね」「着々と大きくなってますね。ママの愛情がこもってますから」「涙流しながら、最後笑った」「トミカをテレビに投げないでというのとても分かります！笑」などのコメントが寄せられた。
