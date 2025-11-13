タレントの小島瑠璃子（31）が13日、自身のインスタグラムを更新。2歳になった長男の近況をつづった。

小島は「【少し前のある日の備忘録】」と書き出し、「仕事から帰ると坊（息子）が玄関に走ってきて指を折りたたんだ手を自慢げに見せてきた。坊はあと数日で2歳になる。『もうしゅぐ2しゃい！！』と叫んでいるのでどうやらこの手はチョキをしているつもりらしい」と“チョキ”をする長男の手元の写真を投稿。

「母の知らないところで“もうすぐ”ということばを覚えた坊。難しいチョキにチャレンジしている坊。明るくてよく笑い家族を笑顔にしてくれる坊。パパの遺影に手を合わせておはようという坊。毎日全力で生命を燃やしている彼は尊重されるべき存在なのだ」と続けた。

さらに「2歳1日目の朝起きると、彼は前日までつけていた“もうすぐ”を取って『2しゃい！2しゃい！』と叫んでいる。もうすぐの言葉の意味、わかっていたんだね。頑張っているあなたのことを最大限に尊重するよう、努力するからさ。お願い、トミカをテレビに投げないで」と成長を喜びつつ、切実なクレームで結んだ。

小島は23年3月に会社経営者の一般男性と結婚を発表。8月に第1子妊娠を報告、出産したが、今年2月に夫が急死。約2年半の芸能活動休止を経て、今年10月に個人事務所での芸能活動の再開、会社の設立を発表した。