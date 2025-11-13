13日の参議院予算委員会で、日本共産党の小池晃書記局長による「労働時間の規制緩和」の質疑において、高市早苗総理の驚愕の睡眠時間が明らかになった。

小池書記局長は高市総理が打ち出した労働時間の規制緩和の検討について「労働時間を短くするのが世界の流れだ。長くする議論をしている国なんてあるだろうか」と憤り、「しかも女性の方が男性よりも睡眠時間が短い国は世界少数だ。（高市）総理もきのう『介護で大変だった』と言われた。そういう女性がたくさんいる。ある新聞では製薬企業で働く30代の女性が『繁忙期は40〜50時間の残業があってキャリアを考えてフルで働いている。保育園のお迎えと寝かしつけの後、夜中の0時〜1時まで仕事をして朝７時に子どもを起こして保育園に連れていく、自分の時間はない』と。これは実態だと思う。やっぱり労働時間を短縮して十分な睡眠はもちろん、余暇あるいは趣味を楽しむ、社会活動に取り組む、これは働く人の大切な要求だと思う。男女共に家事、育児、介護ケアを分かち合える、そういう社会にするためにも、私は労働者が自由に使える時間をもっていくことは日本社会の大事な課題だと思うがどうか？」と質問。

これに高市総理は「男女がともに希望に応じて育児や介護とも両立できる働き方を実現していくことは必要だと思う。私も睡眠時間は大体2時間から長い日で4時間です。だからお肌にも悪いと思っております」と自身の睡眠時間を明かすと議場内はざわついた。

高市総理は続けて「共にやっぱり希望に応じて育児や介護をちゃんと両立できるようにして、なおかつ仕事もできる、余暇も楽しめリラックスできる、そういう状況になれば理想的だ。だから長時間労働の是正も入ったし、勤務間インターバルの導入も入ったし、休暇の取得促進も入ったし、今年から改正育児・介護休業法において、共働き共育てを推進するためにフレックスタイム制や短時間勤務制度、子どもの年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための各企業の取り組みの拡充、介護離職を防止するための介護と両立させるための支援制度を相談する窓口設置の義務づけなどを行っている。だからこういう制度・仕組みはちゃんと作ってきている。さらに改善ができればいい」と答えた。

小池書記局長「労働時間を規制緩和して長くするなんて“逆行”じゃないか？」

小池書記局長は「だったら労働時間を規制緩和して長くするなんて“逆行”じゃないか？」と訴えると議場内から「そうだ！」という賛同の声があがった。

小池書記局長は続けて「今の話だったら労働時間を短くする方向に進まなきゃいけない。しかも賃上げとセットでやらなきゃいけない。総理は『残業代が減って生活費を稼ぐために無理をして慣れない残業することで健康を損なう人が出る』と。残業しないと生活できないということを解決するのが政治の責任じゃないか？」と迫った。

高市総理は「今『政治の責任』と言われた。だから賃上げできる環境を作ることがこの内閣の責任だということをこれまで申し上げてきた。今まで賃上げという声を出しても『企業に丸投げしている』などの不満の声も参議院選挙の最中、各地で聞いた。だから賃上げできる環境を作ろうということで、賃上げ環境整備担当大臣に対してこの物価上昇を上回る賃上げが継続する環境整備に向けた戦略策定を指示した。だから賃上げに取り組む中小企業小規模事業者のために価格転嫁、取引適正化、そして設備投資、こういったものを通じた生産性向上を支援する。それから事業承継、M＆Aの環境整備など関係する施策を総動員してこれから中小企業小規模事業者の皆様も継続的に賃上げできる環境を整える。これが私たちの内閣の方針だ」と答えた。

小池書記局長は「賃上げできる環境も十分あるじゃないですか？ これだけの利益を上げている。株主に回すのではなく賃上げできる。それをやるための具体的な施策が必要だと私は言っている。全くそういう施策が出てこなかったと思う」と述べ、労働時間規の制緩和は撤回すべきだと訴えた。

（ABEMA NEWS）

