¡ÚÀ¾Éð¡ÛÀ¾Àî°¦ÌéÁª¼ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¡³«ËëÀï¤Ç3°ÂÂÇ¤òÂÇ¤Æ¤¿°Õ³°¤ÊÍ×°ø¤È¤Ï¡©
11·î4ÆüÊüÁ÷¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤Ç¤Ï¡¢ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ÎÀ¾Àî°¦ÌéÁª¼ê¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤·¤¿ÌÏÍÍ¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡£º£¥·ー¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
――º£¥·ー¥º¥ó¤Ï¥×¥í8Ç¯ÌÜ¤Ç¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î553ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£²áµî7Ç¯´Ö¤Î1·³¸ø¼°Àï¤Î¥Èー¥¿¥ëÂÇÀÊ¿ô¤òº£Ç¯1Ç¯´Ö¤Ç·Ú¤¯¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¥»¥ó¥¿ー¤Î¥ì¥®¥å¥éー¤Î¼«³Ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«?
À¾Àî¡Ö¤¤¤äÁ´Á³¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¹¡×
――²¿¤¬Â¤ê¤Þ¤»¤ó¤«?
À¾Àî¡ÖËÍ¤Î¥ì¥®¥å¥éー¤Î¥¤¥áー¥¸¤ÏÁ´»î¹ç½Ð¤ë¤³¤È¤À¤È¤Þ¤º»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òËÍ¤ÏÃ£À®¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤È¡¢ÂÇÎ¨¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¿ô»ú¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡×
――²¿»ö¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤ª¤½¤é¤¯Á´»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¤Í?
À¾Àî¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
――±¦¸ª¤Î°ãÏÂ´¶¤Ç3½µ´ÖÀïÎóÉüµ¢¤Þ¤Ç¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¡Ê¥Õ¥¡ー¥à¤Ç¡Ë¿ô»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¤°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö°¦Ìé¤¬¡Ê»î¹ç¤Ë¡Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤¹¤°1·³¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦¼óÇ¾¿Ø¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¤ª¤½¤é¤¯¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
À¾Àî¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤½¤¦¤Ê¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
――8·î2Æü¡¢¥Þ¥êー¥ó¥ºÀï¡Ê15²óÀï¡Ë¤ÇµåÃÄ¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë6ÂÇ¿ô6°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î6ÂÇ¿ô6°ÂÂÇ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¥²ー¥à¤Î5Æü¸å¤Ë±¦¸ª¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬½Ð¤Æ¼ÂÀïÉüµ¢¤Þ¤Ç¤¹¤³¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µîÇ¯¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¥Ô¥ó¥Á¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤Ç¤¹¤«?
À¾Àî¡ÖËèÆü»î¹ç¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤â¥á¥ó¥¿¥ë¤â²¿¤¬¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¾ï¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢½àÈ÷¤¬Âç»ö¤À¤Ê¤È¤³¤Î1Ç¯´ÖÆÃ¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
――¥á¥ó¥¿¥ë¤Ç²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¤«?
À¾Àî¡Ö»×¤¤¹þ¤ß¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¿Í´Ö¤Ï¶¯¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÂÇ¤Æ¤ë¤È¤«ÂÇ¤Æ¤½¤¦¤È»×¤¨¤Ð·ë¹½ÂÇ¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë²¿»î¹ç¤«ÂÇ¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¾Ç¤ê¤ä¡¢ÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥¿¥ë¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÎÊý¸þ¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
――º£Ç¯¤Ï³«ËëÀï¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê3ËÜ¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¤¤¤±¤ë¡¢ÂÇ¤Æ¤ë¡¢ÀäÂÐÂç¾æÉ×¤È»×¤¨¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«?
À¾Àî¡Ö1ÂÇÀÊÌÜ¤¬¥¢¥¦¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤¹¤°¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤¬°ìÈÖÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
――¤½¤³¤«¤é3ÂÇÀÊÏ¢Â³¥Ò¥Ã¥È¤Ç¤·¤¿¡£
À¾Àî¡Ö³«ËëÀï¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢Ä»±Û¡ÊÍµ²ð¡Ë¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤¬¡Ø¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥Ù¥ó¥Á¤ÇÂçÀ¼½Ð¤»¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤¿¤éÂÇ¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤ÆÀ¼¤ò½Ð¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¼¤ò½Ð¤·¤¿¤é3ËÜÂÇ¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¥Áー¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÀ¼¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×
――±¦¸ª¤Î°ãÏÂ´¶¤Î¸¶°ø¤Ï·ë¶É²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«?
À¾Àî¡ÖÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤Í¡£·ë¶ÉÌÂµÜÆþ¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡×
――¼«Á³¤È¼£¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«?
À¾Àî¡Ö¤¹¤³¤·ÄË¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Î¤È¤³¤í¤ËÃí¼Í¤ò²¿ËÜ¤«ÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
――¤¤¤Ä½Ð¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í?
À¾Àî¡Ö¡Ê¾É¾õ¤¬¡Ë½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¾ï¤Ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ä¡¢¥±¥¢¤Ë°Õ¼±¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¨¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢ー¡§Ê¸²½ÊüÁ÷¡¦ÀÆÆ£°ìÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー