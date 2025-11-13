11月5日放送のライオンズエクスプレスでは、前日に引き続き埼玉西武ライオンズの西川愛也選手にインタビューした模様を放送した。今シーズンの成績について振り返ってもらった。

――今年は気持ちの切り替えが早くなったそうですが、具体的にどうですか?

西川「引きずるのが減ったという感じです。なくなってはいません。やはり人なので、ヒットがでなかったら『あー』というときもありますが、それが去年よりも減ったなと実感します」

――ヒットを1本打つまでにすごく長い時間がかかったという意味では、ヒットを1本打つことの価値、大切さは誰よりもご存知の筈ですよね。そういう意味でこれだけ今ヒットを打てるようになり、今シーズンは134本のヒットを打ちました。どんな気分ですか?

西川「どんなヒットも嬉しかったです。ポテンヒットでもボテボテのゴロでもヒットになったらすごく嬉しかったです」

――ホームランと同じぐらい嬉しいですか?

西川「嬉しいですねめちゃめちゃ」

――出塁の仕方として、フォアボール、デッドボールについてどう感じていますか?

西川「ここからの課題かなと僕は思っています」

――どういうことですか?

西川「出塁率が1番バッターとなると大事になってくると思います。あとは打率にも関係してくるのですが、そこをもう少し増やせたら、打率もあがってきて、チームの貢献にももっと繋がるのではないかなと思っています」

――打率は.264、出塁率は.318で、64得点はパ・リーグトップですよ。

西川「そうみたいですね。結構意識してチェックしていたのですが、最後の方に多分ギリギリ抜かした感じですよね。これは嬉しいです」

――さらにデッドボールは、一昨年が1つで通算2個にとどまっていたのに、今年だけで9つもあります。これはパ・リーグ2位タイの多さです。1位が（西武のタイラー）ネビンの11個、バファローズの杉本（裕太郎）選手と並んで2位です。

西川「えー。強打者？（笑） 」

――攻められ方がちょっと去年と違うという自覚はないですか?

西川「懐に来がちだったので、実感はあります」

――9個のデッドボールのうち、得点圏で6個も当てられています。相当警戒されていたのではないかなと思います。先ほど得点圏がもう少しというお話もありましたが、去年の得点圏打率は.347あって、今年は.256でした。これは攻められ方の違いもあったのでしょうか?

西川「それもあります。去年よりも今年は得点圏のときに、そういった攻められ方もあったし、考えすぎたところがありました。無意識の中で意識したことが出ることが一番なのですが、意識下の中でやろうとしすぎました」

――より力みが生まれるということですか?

西川「力みというか、反応が遅れることもあれば、頭を使いすぎて反射できないといった場面が結構多かったです。考えすぎたなというところはあります」

――反射で出たときはいい結果が出る可能性が高かったのですね?

西川「高いですね。僕はそうです」

――守備で何度もチームを救ったダイビングキャッチがありました。そういったものが欠場に結びつかなくてよかったですね?

西川「結びついていないのかわからないですが、それで怪我がなかったのでよかったです」

――フィールディングで見せる球際の強さは、今年の124試合でより一層磨かれたのではないですか?

西川「いっぱい（試合に）出させてもらったので、いいところもありましたし、逆に僕の悪いところというか、もっとよくしていけるところも出てきたので、それを来年に繋げていくだろうなとは思います」

※インタビュアー：文化放送・斉藤一美アナウンサー