¡ÚÎ¦¾å¡Û¥É¥ë¡¼¥ê¡¼¼ë±ÍÎ¤¤¬ÊÆ¥ï¥·¥ó¥È¥óÂç¤Ø¿Ê³Ø¡¡ÌÜÉ¸¤Ï£²£¶Ç¯£¸·î¤Î£Õ£²£°À¤³¦Áª¼ê¸¢¤«
¡¡Î¦¾å½÷»Ò¤Î¥É¥ë¡¼¥ê¡¼¼ë±ÍÎ¤¡Ê²¬»³¡¦ÄÅ»³¹â£³Ç¯¡Ë¤Ï¡¢³¤³°¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹³Ð¸ç¤ò¸Ç¤á¤¿¡£
¡¡²¬»³½Ð¿È¤Î¥É¥ë¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢Äá»³Ãæ£³Ç¯»þ¤ËÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³½÷»Ò±ØÅÁ¤Ç£±£·¿ÍÈ´¤¤Î²÷Áö¤òÈäÏª¡£°ìÌöÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤È¡¢£±Ç¯»þ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¤Ç¤Ï£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç£³°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡££²Ç¯»þ¤ÏÉÏ·ì¤Î±Æ¶Á¤Ç¶ì¤·¤ó¤À¤¬¡¢£³Ç¯»þ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉüÄ´¡££¹·î¤Î£Õ£²£°ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç£³°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ºß¤Ï£Õ£²£°À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê£²£°£²£¶Ç¯£¸·î¡¢ÊÆ¥ª¥ì¥´¥ó½£¡Ë¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ËÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤Î¿ÊÏ©¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÊÆ¥ï¥·¥ó¥È¥óÂç¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤ò·èÃÇ¡£Æ±Âç¤ÎÎ¦¾åÉô¤ÏÆüËÜ»þ´Ö£±£´Æü¤Ë£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥É¥ë¡¼¥ê¡¼¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¼ë±ÍÎ¤¤¬ÆüËÜ¤«¤é¥·¥¢¥È¥ë¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÔ¿¶»þ¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Áö¤êÊý¤«¤é½¤Àµ¤·¤ÆÎ×¤â¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÌÏº÷¤ÎÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥ë¡¼¥ê¡¼¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿¤è¤¦¤À¡£