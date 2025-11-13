「PS5 デジタル・エディション 日本語専用」予約店舗まとめ
【PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用】 11月21日 発売予定 価格：55,000円
11月21日発売予定である「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」。本体言語が日本語のみとなる本機は、販売中の「PS5 デジタル・エディション」が価格72,980円なのに対し、価格55,000円と2万円近く安価になっている。
「PS5 デジタル・エディション 日本語専用」は、11月13日10時より日本国内のPlayStation取扱店およびECサイトにて順次予約受付が開始された。
本稿では、予約開始店舗についての情報をまとめて掲載している。PS5を購入しようと考えている人は参考にしてほしい。【PlayStation 5新CM「GO！GO！PS5！お得に新登場！」篇】
Amazon
楽天ブックス
ヨドバシ・ドット・コム
□ヨドバシ.com「PlayStation5 デジタル・エディション 日本語専用」のページ
ソニーストア
□ソニーストア「PlayStation5 デジタル・エディション 日本語専用」のページ
ビックカメラ.com
□ビックカメラ.com「PlayStation5 デジタル・エディション 日本語専用」のページ
Joshin webショップ
□Joshin webショップ「PlayStation5 デジタル・エディション 日本語専用」のページ
コジマネット
□コジマネット「PlayStation5 デジタル・エディション 日本語専用」のページ
アキバ ソフマップ
□アキバ ソフマップ「PlayStation5 デジタル・エディション 日本語専用」のページ