シャオミ・ジャパンは、高画質でペット検知なども可能なスマートカメラ「C201」やマルチポート対応の充電器などの新製品を2025年11月12日から発売するとのこと。

製品概要 製品名：Xiaomi スマートカメラ C201

価格：3,080円（税込）

発売日：2025年11月12日

製品ページ：※リンクが削除されました。 製品名：Xiaomi ACアダプター Power Adapter

価格：1,780円（税込）～

発売日：2025年11月12日

※アダプターについては11月12日現在、Amazon在庫が品切れ表示の不具合があるとのことなので注意。

ペットの動き検知もできる「スマートカメラC201」

今回発売された「C201」は、高精度な検知機能とモーショントラッキングで、人だけでなくペットの動きなどもしっかり追跡。また、360度のパノラマモニタリングも可能で、スマートフォンから自在に操作できるためより安心感が得られそうだ。

さらに、就寝中の子供部屋などで使う際にも便利な赤外線ナイトビジョンも強化。暗い室内でも顔や動きをしっかり見ることができるので、より安心感があるだろう。お値段もお手頃なので、各部屋に設置するのもいいかもしれない。

コードセットも豊富なACアダプター

コンパクトなUSB-Cアダプタや90Wの急速充電器などの新商品が登場。「90W HyperCharge Power Adapter」はマルチポート対応で、2ポート同時充電も可能とのこと。普段使いから旅行の時のパートナーとしても活躍しそうだ。

また、必要な方には各種USB-Cケーブルがセットになった商品も用意されているので、用途に合わせて選ぶといいだろう。

ギャラリー

出典・関連リンク Xiaomi 公式オンラインショップ

