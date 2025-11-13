和心、1-9月期(3Q累計)経常が50％増益で着地・7-9月期も50％増益

和心 <9271> [東証Ｇ] が11月13日大引け後(16:30)に決算を発表。25年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結経常利益は前年同期比50.0％増の4億5300万円に拡大し、通期計画の5億1000万円に対する進捗率は88.8％に達し、さらに前年同期の77.6％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比34.5％減の5700万円に落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比50.0％増の1億8900万円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の22.0％→24.5％に上昇した。



