関東はこの先晴れて、小春日和が多くなりそうです。週末の七五三や紅葉狩りも青空の下、行う事が出来るでしょう。来週は、冬型の気圧配置になり、風が強めに吹き、昼間も寒くなりそうです。冬支度は17日(月)までに行いましょう。

土日は紅葉狩り日和

関東北部は、紅葉が見頃を迎えています。15日(土)と16日(日)は晴れて、行楽日和になるでしょう。次の17日(月)からも晴れますが、風が強めに吹いて、紅葉が見頃を迎えている所では葉が落ちてしまいそうです。関東北部や山沿いはこの週末が、綺麗に色づく紅葉の見納めになるかもしれません。紅葉を早めに、見に行こうよう!





関東南部の平野部も、葉が色づき始めています。紅葉は、最低気温が8℃を下回ると進むと言われています。関東南部は16日(日)ごろから、最低気温が8℃を下回る日が増えて、日ごとに紅葉が進むでしょう。東京のいちょうの黄葉日の平年は11月23日です。

週末は小春日和 週明けは一気に冬の寒さに

関東はしばらく晴れる日が続きますが、同じ「晴れ」でも日ごとに気温や風で体感が変わりそうです。



14日(金)から16日(日)は、晴れて行楽日和になるでしょう。傘なしでお出かけできそうです。標高の高い所に行く際は、手袋やマフラーなどもあるとよいでしょう。また、空気が乾燥しますので、火の取り扱いに注意が必要です。

17日(月)は東京都心は20℃を超えて、10月並みの気温になるでしょう。ただ、夜は上空に寒気が流れ込み、グッと気温が下がりそうです。昼間は秋服で過ごせますが、夕方以降は、冬物の上着が活躍しそうです。一気に冬の寒さになるでしょう。



18日(火)と19日(水)は上空に寒気が居座り、関東北部の標高の高い所では、雪になる可能性があります。車で峠越えを予定されている方は、冬用タイヤの準備をお願いします。平野部は晴れますが、風が強めに吹いて空気が冷たく感じられるでしょう。19日(水)は、朝の最低気温は5℃と12月上旬並みの予想です。冷え込みが強まるでしょう。



週末に、冬用の布団や洋服を準備しておくとよさそうです。また、関東北部では今シーズン初の雪になる所がありそうです。冬用タイヤへの交換や、タイヤチェーンの確認を進めておきましょう。

シーズン最初の雪 慣れていても注意

冬の時期に雪の多い所に住んでいる方でも、ひと夏を過ぎると、雪道での車の運転感覚を忘れがちです。シーズン最初の雪は、たとえ雪に慣れている方でも、以下の2つのことに注意が必要です。



(1)必ず、スタッドレスタイヤに交換するか、タイヤチェーンを装着しましょう。スタッドレスタイヤは、溝が十分にあるかどうかを、事前に確認してください。あまり使っていないスタッドレスタイヤでも、時間が経てば、劣化が進みますので、シーズン前に点検が必要です。

(2)たとえ急いでいても、急ブレーキ、急なハンドル操作、急発進、急な車線変更など「急」のつく運転はやめましょう。「急」のつく運転をしてしまうと、車がスリップしやすくなります。車を発進する時や上り坂では、タイヤが空転してしまわないよう、アクセルをじわりと踏み込んでください。下り坂では、エンジンブレーキを基本として、アクセルとブレーキも適度に調整して、速度を落としてください。