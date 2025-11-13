メインシナリオ・・・戻りを試す、0.66台回復に注目。5日に0.6459まで下落後、同水準で支持されると、0.65台を回復した。10月13日以降、0.64台半ばで切り返されるのは、今回で3回目。すでに21日線も上抜いており、目先、戻りを試しそうだ。0.66台回復に注目したい。これに成功すれば、9月30日・10月1日の高値0.6629がターゲットになる。高値更新となれば、節目の0.6700や年初来高値（9月17日の高値）の0.6707を目指すことになる。



サブシナリオ・・・売りが優勢となれば、21日線がある0.6523が最初の関門。同線を下抜くと、節目の0.6500の攻防になる。0.64台に沈むと、10月14日の安値0.6440を試そう。安値更新となれば、8月21・22日の安値がある0.6415や節目の0.6400を目指すとみる。



