「Palworld」などを手掛ける株式会社ポケットペアのパブリッシングレーベルPocketpair Publishingは、Frontside 180 Studioが開発する2Dローグライクアクション『Never Grave: The Witch and The Curse（ネバーグレイブ）』を2026年3月5日に発売することを発表した。

本作はPC - Steam (Windows) / Microsoft Store、Nintendo Switch、PlayStation4、PlayStation5、Xbox Series X|S向け。現在、PlayStation Storeで予約受付中で、他のプラットフォームも順次開始予定だ。

Steam：Never Grave: The Witch and The Curse：



『Never Grave（ネバーグレイブ）』発売日発表トレーラー：

https://youtu.be/hdxd-TcYIJc



お披露目の場となった「State of Play 日本」では、最新ゲームプレイトレーラーと開発者インタビューが公開。本作では呪われた帽子を操り、斬撃と魔法で戦う。遺跡や植物園などの自動生成ダンジョンを探索し、敵に憑依して能力を奪う憑依システムが特徴。素材を集めて村を復興する拠点要素や、最大4人のオンライン協力プレイも搭載する。

プロデューサー・ディレクターの酒井康臣氏は次のようにコメントしている。

「『Never Grave: The Witch and The Curse』は、「挑戦と成長の両立」をテーマに掲げて開発してきました。プレイヤーが何度も挑み、失敗し、それでも前に進む。その繰り返しの中にある小さな成長や発見こそが、本作の核だと考えています。ダンジョンでの緊張感ある探索と、拠点の村で少しずつ世界を築き上げていく安心感――この両立をどう表現するかは、開発初期からずっとこだわってきた部分です。 ”帽子で憑依する”というシステムを実現するには、数々の苦難がありました。憑依ごとの手描きアニメーションはもちろん、それぞれの憑依に固有のスキルや戦闘システムが構築されています。敵の能力を奪って戦闘を有利にするのはもちろん、探索、謎解き……時には素材として有効活用することができます。どんな敵に憑依できるか、どんな使い道があるかは、是非ご自身の手で体験してみてください！ また、オンライン協力プレイによって、仲間と共に冒険し、助け合う楽しさも味わえます。誰かと挑むことで、1人では味わえないドラマや笑いが生まれる――そんな瞬間を、たくさん見てもらえるとうれしいです。 そして今回、ようやく皆様に発売日をお伝えできることを本当にうれしく思います。チーム一同、ゲームクリアの最後の瞬間まで妥協せず磨き上げていますので、発売をどうぞお楽しみに！ 『Never Grave』が皆様にとって何度でも挑戦したくなる、”特別な冒険”となれば幸いです！」

ゲーム概要

タイトル：Never Grave: The Witch and The Curse

ジャンル：2Dローグライクアクション

発売日：2026年3月5日

対応プラットフォーム：PC - Steam (Windows) / Microsoft Store、Nintendo Switch、PlayStation4、PlayStation5、Xbox Series X|S

価格：ダウンロード版 1980円（税込み）

プレイ人数：1〜4人（オンライン対応）

レーティング：IARC 3+

公式サイト：https://www.pocketpair.jp/nevergrave

開発：Frontside 180 Studio

販売：Pocketpair Publishing

