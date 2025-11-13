Steamで94％好評の神作『Wandering Sword』が2026年5月28日にPS5で、2026年にSwitch2・Switchでリリース
3Dピクセル武侠RPG『Wandering Sword（ワンダリングソード）』のPlayStation5版が2026年5月28日に、Nintendo Switch 2版およびNintendo Switch版が2026年に全世界向けに発売となる。現在、PlayStation Storeでダウンロード版を予約受付中だ。
Wandering Sword | OUT NOW on Steam!：
https://www.youtube.com/watch?v=s_TmuTcfMnw
Wandering Sword（PlayStation Store商品ページ）：
https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10017362
美麗なピクセルアートで古代中国の世界観を描いた本作は、2023年9月にSteamで配信開始され、31,000件を超えるレビュー数で「非常に好評（94％が好評）」を記録した。
新たに発売となるコンソール版では、Steam版で有料配信されたDLC「騎乗パック：至高の駿馬」と「碧海の仙踪」をあらかじめ本編に収録。新規で日本語・中国語音声、日本語・韓国語字幕が追加となり、キャスト情報は後日発表予定だ。
本作の「デラックスエディション」は本編に加え、「デジタルサウンドトラック」と「アクセサリーセット」を同梱。予約特典として、2026年5月27日23時59分（現地時間）までの「スタンダードエディション」・「デラックスエディション」購入分にDLC「オリジナルコスチューム」を付与する。なお「デラックスエディション」は発売3日前から先行プレイが可能だ。
プレイヤーは争いに巻き込まれ重傷を負った若き剣士として武術の最高峰を目指す。20のエンディングに分岐するメインシナリオと多数のサイドクエストを展開。戦闘はターン制コマンドバトルとリアルタイムバトルを自由に切り替え可能で、多彩な武器と門派で独自の武術を習得できる。
商品概要
タイトル：Wandering Sword
ジャンル：3Dピクセル武侠RPG
対応機種：PlayStation5、Nintendo Switch 2、Nintendo Switch
発売日：PlayStation5:2026年5月28日発売予定、Nintendo Switch 2・Nintendo Switch:2026年発売予定
価格：パッケージ通常版 4928円（税込み）、ダウンロード版スタンダードエディション 4928円（税込み）、ダウンロード版デラックスエディション 6578円（税込み）
プレイ人数：1人
レーティング：審査予定
音声：日本語 / 中国語
字幕：日本語 / 英語 / 繁体字中国語 / 簡体字中国語 / 韓国語
開発元：The Swordman Studio / Spiral Up Games
発売元：株式会社クラウディッドレパードエンタテインメント
(c)2025 The Swordman Studio.
(c)2025 Spiral Up Games. Licensed to and published by Clouded Leopard Entertainment Inc.
※Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.
※”PlayStation” is a registered trademark or trademark of Sony Interactive Entertainment Inc.
※(c)2025 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.
※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。
※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。
(執筆者: ガジェ通ゲーム班)