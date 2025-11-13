セルシード、今期最終を赤字拡大に下方修正、対純資産で51％の赤字

セルシード <7776> [東証Ｇ] が11月13日大引け後(16:30)に決算を発表。25年12月期第3四半期累計(1-9月)の最終損益(非連結)は8.4億円の赤字(前年同期は6.7億円の赤字)に赤字幅が拡大した。

併せて、通期の同損益を従来予想の10.6億円の赤字→10.9億円の赤字(前期は8.5億円の赤字)に下方修正し、赤字幅が拡大する見通しとなった。赤字額は前期末の純資産を50.6％毀損する規模となった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の最終損益も従来予想の4億円の赤字→4.4億円の赤字(前年同期は3.8億円の赤字)に下方修正し、赤字幅が拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(3Q)の最終損益は1.9億円の赤字(前年同期は2億円の赤字)に赤字幅が縮小したが、売上営業損益率は前年同期の-322.6％→-693.1％に急悪化した。



株探ニュース

