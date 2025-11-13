【あすから】チョン・ギョンホ＆パク・ソンウンが再共演、韓国ドラマ『悪魔がお前の名前を呼ぶ時』放送スタート ソン・ガンも出演＜キャスト・あらすじ＞
韓国ドラマ『ライフ・オン・マーズ』の最強コンビ、チョン・ギョンホとパク・ソンウンが再共演する『悪魔がお前の名前を呼ぶ時』（全16話）が、あす14日よりCSホームドラマチャンネルで放送される。
【写真】『悪魔がお前の名前を呼ぶ時』 ソン・ガンは路上ライブも披露
同作は悪魔に魂を売り、富と名声を手に入れた天才作曲家が、契約満了を前に人生をかけたゲームを繰り広げるファンタジック・コメディ。
主演のチョン・ギョンホは、自らボーカルやギター、ピアノの演奏までこなし、悪魔との契約で姿を変えた姿、そして本来の姿という1人2役にも挑戦した。対するパク・ソンウンは、今まで見たことのない魅惑的な悪魔役で視聴者を魅了。『ライフ・オン・マーズ』を彷彿とさせる2人のコミカルな掛け合いから、シリアスな駆け引きまで、2人の息ぴったりの演技に注目だ。さらに、チョン・ギョンホは劇中のOSTにも本格参加。約1年間ボーカルトレーニングを重ねたという、歌手さながらの甘く柔らかな歌声を披露。『わかっていても』のソン・ガンとの路上ライブなど、劇中に登場する音楽シーンもまた、この作品の大きな見どころとなっている。
■あらすじ
人々の前に彗星の如く現れ、次々とヒット曲を生み出してきた天才作曲家ハ・リプ（チョン・ギョンホ）。実は彼には大きな秘密があった。10年前、悪魔に魂を売り、その対価として成功と富、若さを手に入れたということ。彼の本当の姿は56歳の無名歌手ソ・ドンチョンだった。ある日、ハ・リプ宛にある通知書が届く。それは魂の契約が満了するため、6日後に魂を回収するという内容だった。しかしハ・リプは自分の魂を守ろうと悪魔リュ（パク・ソンウン）と取引しようとするのだが、その条件は自分の魂の代わりに1級の魂を持ってくることだった。
■キャスト
チョン・ギョンホ、パク・ソンウン、イ・ソル、イエル、ソン・ガン
■スタッフ
演出：ミン・ジンギ
脚本：ノ・ヘヨン
