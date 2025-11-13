hitomi （C）ORICON NewS inc.

　4児の母で歌手のhitomi（49）が13日までに、自身のインスタグラムを更新。季節を先取りした“クリスマス気分”のコーディネートを披露した。

　hitomi は「寒くなりましたね！そろそろクリスマスツリーを出そうかな?!なんて…クリスマスっていいですよね 飾り付けたり大好き」とコメント。深い赤のワンピースに黒のコートを羽織り、丸メガネを合わせたシックな装いを披露した。リラックスしたポーズと柔らかな表情が印象的な1枚となっている。

　この姿にファンからは、「すごい素敵　衣装きれいですね」「可愛い」「メガネ、いいですね」クリスマスいいですよね〜」「ロマンを感じます」といった声が多数寄せられている。