4児の母・hitomi、赤いワンピースで“クリスマス気分” シックな大人コーデに反響「すごい素敵」「メガネ、いいですね」
4児の母で歌手のhitomi（49）が13日までに、自身のインスタグラムを更新。季節を先取りした“クリスマス気分”のコーディネートを披露した。
hitomi は「寒くなりましたね！そろそろクリスマスツリーを出そうかな?!なんて…クリスマスっていいですよね 飾り付けたり大好き」とコメント。深い赤のワンピースに黒のコートを羽織り、丸メガネを合わせたシックな装いを披露した。リラックスしたポーズと柔らかな表情が印象的な1枚となっている。
この姿にファンからは、「すごい素敵 衣装きれいですね」「可愛い」「メガネ、いいですね」クリスマスいいですよね〜」「ロマンを感じます」といった声が多数寄せられている。
