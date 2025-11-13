　11月13日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2974銘柄。東証終値比で上昇は1294銘柄、下落は1597銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが86銘柄、値下がりは135銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は20円高となっている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の13日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6578>　コレックＨＤ　　　　356　　+79（ +28.5%）
2位 <2385>　総医研ＨＤ　　　　　247　　+51（ +26.0%）
3位 <314A>　ｉＳゴールド　　　380.9　+71.7（ +23.2%）
4位 <3496>　アズーム　　　　　 6000　 +770（ +14.7%）
5位 <4256>　サインド　　　　　 1139　 +144（ +14.5%）
6位 <6298>　ワイエイシイ　　　 1006　 +123（ +13.9%）
7位 <6548>　旅工房　　　　　　　208　　+23（ +12.4%）
8位 <2931>　ユーグレナ　　　　　479　　+51（ +11.9%）
9位 <3968>　セグエＧ　　　　　　715　　+72（ +11.2%）
10位 <7927>　ムトー精工　　　　 1865　 +178（ +10.6%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4069>　ブルーミーム　　　 1512　 -326（ -17.7%）
2位 <5028>　セカンドＸ　　　　　389　　-81（ -17.2%）
3位 <5858>　ＳＴＧ　　　　　　 1890　 -380（ -16.7%）
4位 <285A>　キオクシア　　　　10850　-2175（ -16.7%）
5位 <8793>　ＮＥＣキャピ　　　 3250　 -620（ -16.0%）
6位 <281A>　インフォメテ　　　　583　 -100（ -14.6%）
7位 <3708>　特種東海　　　　　 1300　 -201（ -13.4%）
8位 <2586>　フルッタ　　　　　　214　　-31（ -12.7%）
9位 <7940>　ウェーブＨＤ　　　 1135　 -156（ -12.1%）
10位 <5254>　Ａｒｅｎｔ　　　　 3657　 -468（ -11.3%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8804>　東建物　　　　　　 3045　+51.0（　+1.7%）
2位 <7186>　横浜ＦＧ　　　　　 1171　+14.5（　+1.3%）
3位 <8304>　あおぞら銀　　　　 2306　+27.0（　+1.2%）
4位 <6273>　ＳＭＣ　　　　　　57249　 +639（　+1.1%）
5位 <3099>　三越伊勢丹　　　　 2540　+27.5（　+1.1%）
6位 <4324>　電通グループ　　 3307.3　+26.3（　+0.8%）
7位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　　 3039　+23.0（　+0.8%）
8位 <6098>　リクルート　　　 8265.9　+46.9（　+0.6%）
9位 <6954>　ファナック　　　 5245.1　+28.1（　+0.5%）
10位 <4062>　イビデン　　　　13689.5　+69.5（　+0.5%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4004>　レゾナック　　　　 5260　 -661（ -11.2%）
2位 <7202>　いすゞ　　　　　 2026.1 -235.9（ -10.4%）
3位 <6361>　荏原　　　　　　　 4220　 -323（　-7.1%）
4位 <6701>　ＮＥＣ　　　　　　 5791　 -199（　-3.3%）
5位 <9007>　小田急　　　　　 1605.1　-51.9（　-3.1%）
6位 <7911>　ＴＯＰＰＡＮ　　　 3620　 -103（　-2.8%）
7位 <2269>　明治ＨＤ　　　　 3100.1　-47.9（　-1.5%）
8位 <8053>　住友商　　　　　　 4830　　-69（　-1.4%）
9位 <4689>　ラインヤフー　　　　425　 -5.7（　-1.3%）
10位 <2501>　サッポロＨＤ　　　 7746　 -100（　-1.3%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース