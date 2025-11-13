[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1294銘柄・下落1597銘柄（東証終値比）
11月13日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2974銘柄。東証終値比で上昇は1294銘柄、下落は1597銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが86銘柄、値下がりは135銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は20円高となっている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の13日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6578> コレックＨＤ 356 +79（ +28.5%）
2位 <2385> 総医研ＨＤ 247 +51（ +26.0%）
3位 <314A> ｉＳゴールド 380.9 +71.7（ +23.2%）
4位 <3496> アズーム 6000 +770（ +14.7%）
5位 <4256> サインド 1139 +144（ +14.5%）
6位 <6298> ワイエイシイ 1006 +123（ +13.9%）
7位 <6548> 旅工房 208 +23（ +12.4%）
8位 <2931> ユーグレナ 479 +51（ +11.9%）
9位 <3968> セグエＧ 715 +72（ +11.2%）
10位 <7927> ムトー精工 1865 +178（ +10.6%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4069> ブルーミーム 1512 -326（ -17.7%）
2位 <5028> セカンドＸ 389 -81（ -17.2%）
3位 <5858> ＳＴＧ 1890 -380（ -16.7%）
4位 <285A> キオクシア 10850 -2175（ -16.7%）
5位 <8793> ＮＥＣキャピ 3250 -620（ -16.0%）
6位 <281A> インフォメテ 583 -100（ -14.6%）
7位 <3708> 特種東海 1300 -201（ -13.4%）
8位 <2586> フルッタ 214 -31（ -12.7%）
9位 <7940> ウェーブＨＤ 1135 -156（ -12.1%）
10位 <5254> Ａｒｅｎｔ 3657 -468（ -11.3%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8804> 東建物 3045 +51.0（ +1.7%）
2位 <7186> 横浜ＦＧ 1171 +14.5（ +1.3%）
3位 <8304> あおぞら銀 2306 +27.0（ +1.2%）
4位 <6273> ＳＭＣ 57249 +639（ +1.1%）
5位 <3099> 三越伊勢丹 2540 +27.5（ +1.1%）
6位 <4324> 電通グループ 3307.3 +26.3（ +0.8%）
7位 <1605> ＩＮＰＥＸ 3039 +23.0（ +0.8%）
8位 <6098> リクルート 8265.9 +46.9（ +0.6%）
9位 <6954> ファナック 5245.1 +28.1（ +0.5%）
10位 <4062> イビデン 13689.5 +69.5（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4004> レゾナック 5260 -661（ -11.2%）
2位 <7202> いすゞ 2026.1 -235.9（ -10.4%）
3位 <6361> 荏原 4220 -323（ -7.1%）
4位 <6701> ＮＥＣ 5791 -199（ -3.3%）
5位 <9007> 小田急 1605.1 -51.9（ -3.1%）
6位 <7911> ＴＯＰＰＡＮ 3620 -103（ -2.8%）
7位 <2269> 明治ＨＤ 3100.1 -47.9（ -1.5%）
8位 <8053> 住友商 4830 -69（ -1.4%）
9位 <4689> ラインヤフー 425 -5.7（ -1.3%）
10位 <2501> サッポロＨＤ 7746 -100（ -1.3%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
