女子ゴルフの伊藤園レディースは14日から3日間、千葉・グレートアイランド倶楽部で開催される。メルセデスランク3位の河本結（27＝RICOH）は13日、プロアマ戦に出場して最終調整した。

5週前のスタンレー・レディース・ホンダで今季2勝目を挙げてから、マスターズGCレディースで7位、樋口久子三菱電機レディースで2位、TOTOジャパンクラシックで10位と上位に名を連ねながら優勝まで届いかない、もどかしい試合が続いている。

河本は「ショットがめちゃめちゃいい感じがないので、試合の中で調子の良さをつくっていく感じ」と分析した。

ただ悪天候の影響で中止となった前週TOTOジャパンクラシック最終日に復調のきっかけをつかみ「今週は初日から攻めていけるかなと今日回っていても思った」と手応えを持って初日を迎えることができそうだ。

目標に掲げてきた年間女王の可能性を残しているが、今はタイトルへの意識はほとんどなくなったという。

「圧倒的に年間女王になるのが年間女王。（佐久間）朱莉が今週勝って決まるなら真の年間女王だと思う」と理想の女王像を明かし「自分の今のゴルフはまだ一皮むけないときつい。できる限りのことは今季残り11ラウンドやろうと思うけど、年間女王に対してどうこうという意識は全くない」とまずは自身のレベルアップに取り組む意向を示した。