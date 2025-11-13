メジャーリーグのレギュラーシーズンで最も活躍した投手に贈られるサイ・ヤング賞。惜しくも受賞を逃した山本投手ですが、本拠地ロサンゼルスの街中には山本投手の巨大広告が登場し、存在感がさらに増しています。

ポストシーズンで2試合を完投し、ワールドシリーズの最終戦では優勝投手としてマウンドに立つなど、神がかり的な活躍を見せた山本投手。

ファンたちは早くも来シーズンに期待を寄せています。

「今シーズンは本当に素晴らしかったので、来シーズンもきっと活躍してくれるはずです」

一方、本拠地では山本投手の存在感が急上昇しています。

記者

「ロサンゼルス・ダウンタウンの中心部ですが、山本投手の巨大広告が登場しました！」

ビルの壁一面に描かれた巨大な山本投手。スポーツメーカーのナイキがワールドシリーズ後に設置した屋外広告で、2連覇を意味する「BACK2BACK」というフレーズとともに雄たけびをあげる山本投手が描かれています。

「彼（山本投手）はすでにここでは伝説です」

「日本では大谷選手の写真がいたるところにあると思うけど、山本投手も増やすべきだよ！」

「ワールドシリーズのMVPを獲って、彼には明るい未来が待っています」

昨年3月にお披露目された大谷選手の巨大壁画からは車で5分ほどの場所にあり、今回の広告はそれに次ぐ、ロサンゼルスの新たな観光名所となるかもしれません！