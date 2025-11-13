ヤンキースのキャッシュマンGMが日本時間13日、日本人選手獲得への意欲についてコメントしました。

ヤンキースはこれまで松井秀喜氏や田中将大投手など、数々の日本人と契約を結んできました。松井氏は2003年から7年間在籍し、ワールドシリーズ制覇した2009年にはシリーズMVPを日本人選手が初めて獲得する快挙もありました。田中投手も2014年から入団すると6年連続2桁勝利を飾るなどヤンキースで華々しい成績を残しました。

しかし現在、ヤンキースに所属している日本人選手はゼロ。そんなヤンキースのGM・キャッシュマンさんは以前から日本人選手への興味を示してきました。

2023年、当時エンゼルスの大谷翔平選手がどのチームへ移籍するか注目が集まっていた時、キャッシュマンGMは山本由伸投手に強い興味を示していました。キャッシュマンGMは2023年9月、山本投手が2年連続でノーヒットノーランをした試合を視察した際、「日本で彼のノーヒッターを見られたのは素晴らしい贈り物でした。あの日は特別だったから、紙のチケットはお土産として今でも持っています。もちろん彼が素晴らしい投手であることに異論はないです」と大絶賛していました。

そんなキャッシュマンGMが今年の日本人選手獲得についてどの程度重要だと考えているか聞かれると、「私たちは日本というマーケットにターゲットを絞って動いていました。確かにずいぶんと昔の話になりますが、松井や黒田（黒田博樹氏）、田中たちで成功を収め、さらにはイチローも獲得しましたが、それはもう昔の話です。最近の市場でも非常に積極的に挑んできたが、結果は思わしくありませんでした。それらの選手たちはドジャースでプレーする決断をし、その結果、明確に成功を収めました。ですから、私は日本を含め、世界中のどんな選手にも関心を持っています。そして、私たちに合う選手ならばどの国のマーケットでも獲得を目指していきます。私たちは、国内外問わずよい選手のために動こうと考えています。場所はあまり重要ではありません。でも、やっぱりドジャースには敬意を払わないといけません。彼らは明らかに優勝する方法を持っていました。そして、（海外市場から獲得した）何人かの選手たちは優勝の大きな原動力になっていたと思います」と話しました。