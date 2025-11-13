37ºÐ½÷Í¥¤ÎÇº»¦¡Ö¥Ô¥Á£Ô¡×»Ñ¤Ë£Ø¡Ö±Êµ×ÊÝÂ¸¡×¡ÖÁÔÀä¡×¡ÖÂáÊá¤·¤Á¤ã¤¦¤¾¡×¥Æ¥ìÅì¥É¥é¥Þ¤Ç·º»öÌò
½÷Í¥ÁÒ²Ê¥«¥Ê¡Ê37¡Ë¤¬½Ð±éÃæ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¥³¡¼¥Á¡×¡Ê¶âÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤Î¸ø¼°X¤¬13Æü¡¢¹¹¿·¡£¼ç±éÁÒ²Ê¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Æ±ºî¤ÏÆ²¾ì½Ö°ì»á¤Î¸¶ºî·Ù»¡¾®Àâ¤¬ÂÔË¾¤Î¥É¥é¥Þ²½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¤Ï¿¤ÓÇº¤à¼ã¼ê·º»ö¤¿¤Á¤Î¸µ¤Ë·Ù»ëÄ£¿Í»öÆó²Ý¤«¤éÁ÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿Ææ¤ÎÃË¡£¼ç¿Í¸ø¤Ï55ºÐ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó·º»ö¡¢¸þ°æ¸÷ÂÀÏºÌò¤òÅâÂô¼÷ÌÀ¤¬Ì³¤á¤ë¡£ÁÒ²Ê¤ÏÃÓÂÞÀ¾½ð¤Î·¸Ä¹¡¦±×»³Æ·¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè5ÏÃ¤Ï14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¸ø¼°X¤Ï¡ÖÌ¤¸ø³«¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¡Âè°ì¾Ï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢ÁÒ²Ê¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ÁÒ²Ê¤Ï·Ù»¡¼êÄ¢¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£¥¢¥ó¥À¡¼¥µ¥¤¥º¤ÎÇòT¥·¥ã¥Ä¤«¤é¤Ï¥Ü¥Ç¥£¡¼¥é¥¤¥ó¤¬Éâ¤½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¸ø¼°X¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡ÖÉþ¤Î°ìÉô¤¬¥Ô¥Á¥Ô¥Á¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÂáÊá¤·¤Á¤ã¤¦¤¾¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö±Êµ×ÊÝÂ¸¤Ç¤¹¡×¡Ö·Ù»¡´±¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤±¤É¡£¡£¡£ÁÔÀä¤Ê¤ó¤À¤â¤ó¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£