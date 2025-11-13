“合計キャップ1”異例のGK争いは早川友基先発へ!! 彩艶のケガ気遣う森保監督「競争は常に見ている」
日本代表の森保一監督が13日、キリンチャレンジカップ・ガーナ戦(14日・豊田ス)の前日会見を行い、GK鈴木彩艶と大迫敬介が不在のGK争いに「まずは早川がファーストチョイスかなと思っている」と述べ、GK早川友基(鹿島)を先発起用する方針を明言した。
今回のシリーズではこれまで正GKを務めていた鈴木が直前のセリエAで左手を骨折し、招集できず。長らくセカンドGKの地位にあった大迫も天皇杯準決勝のため招集を見送られており、A代表キャップ保持者は今夏のEAFF E-1選手権・中国戦(◯2-0)の1試合に出場した早川のみとなった。
他の2人は初招集のGK小久保玲央ブライアン(シントトロイデン)と、アジア杯メンバーながらも出場機会がなかった追加招集のGK野澤大志ブランドン(アントワープ)が名を連ねた。いずれもパリ五輪メンバーで、小久保は正GKを務めた実績もあるが、3人の国際Aマッチキャップ数を合算してもわずか1試合というGKトリオ。W杯本大会を7か月後に控えるなかでは、世界的にも異例のポジション争いとなっている。
それでも森保監督に記者会見でこの点を問うと、「彩艶の怪我はチームにとっても、選手本人にとっても、とても痛いケガだったと思う。本人が焦らず、プレーできる状態に確実に回復してくれることを切に願っている」と鈴木の状態を気遣った上で、現状のGK争いに前向きな展望を口にした。
「キャップ数を見た時にGKの経験値としては高いということが言えないのはおっしゃる通りだと思う。ただ経験値というものは経験を積み上げていくしかないので、これから経験の浅い選手、キャップ数の少ない選手には経験をより積んでいけるように、キャップ数を積み上げていってもらえるように、これまでやってきたことをさらに積み上げていってもらえるように。我々も競争は常に見ているのでその成長を常に感じさせてもらえるように、所属チームのプレーから代表チームにつながるようにチャレンジしてほしいと思っている」(森保監督)
さらに森保監督は「GKだけでなく、フィールドの選手もそうだが、今の選手たちの活躍だけで選手たちの成長があるわけではないし、日本の戦力として考えられる選手が多くなったわけではない」と前置きした上で、主力不在でも新たな選手を抜擢できる選手層を作り出した普及・育成の指導者への感謝を語った。
「育成・普及から多くの指導者が、多くのサッカーファミリーの方々が選手の成長に携わってくれて、代表にはなかなか選べないが、日本代表として戦えるだけの力を持った選手たちは代表に選んでいなくてもたくさんいるということ、そして今回のGKのポジションでいうと、オリンピックであったり、ユース年代であったり、その前の普及のところからキーパーとしてのスキルだけでなく、足元のスキルもしっかりして、現代のゴールプレーヤーと言われるような選手をサッカー界全体で育ててきているというところで、これまで彼らの成長に携わってきた方々の力があって、彼らが大変な逆境もある中で歯を食いしばってきた結果、経験は浅くてもいつでも代表に出られるという力をつけてこられているのが日本サッカーかなと思う」。2人のGKが不在という緊急事態も、日本の総力で乗り越えていく構えだ。
(取材・文 竹内達也)
