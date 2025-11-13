八戸が金沢学院大GK吉村耕一の2026シーズン加入内定を発表「全身全霊で戦います!」
ヴァンラーレ八戸は13日、金沢学院大のGK吉村耕一(22)が2026シーズンから加入することが内定したと発表した。
吉村はクラブ公式サイトを通じ、「幼い頃からずっと夢で、目標であった『プロサッカー選手』としてのキャリアをヴァンラーレ八戸でスタートできることを大変嬉しく思います」とコメント。「勝利の為に常に貪欲に、チームの一員としての覚悟と責任をもち、さらなる高みを目指し全身全霊で戦います!」と誓った。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●GK吉村耕一
(よしむら・こういち)
■生年月日
2003年6月20日(22歳)
■出身地
鹿児島県
■身長/体重
189cm/85kg
■コメント
この度、2026シーズンからヴァンラーレ八戸に加入することになりました、金沢学院大学の吉村耕一です。
幼い頃からずっと夢で、目標であった「プロサッカー選手」としてのキャリアをヴァンラーレ八戸でスタートできることを大変嬉しく思います。
まずは、これまで自分がサッカーに没頭できる環境を120%の愛情と情熱で作ってくれて、応援してくれた家族。
サッカーだけでなく、人間性の部分でも沢山のことを教えてくれた指導者の方々。
これまで苦しい時、辛い時、どんな状況でも一緒に戦ってきたチームの仲間。
自分の人生に携わってくれた全ての方々に感謝致します。
これからも自分の人生を100%で応援してもらえるようにそして誰からも愛され続けるような人間になれるよう日々努力し、結果という形で恩返ししていきたいと思います!
そして、ヴァンラーレ八戸の勝利の為に常に貪欲に、チームの一員としての覚悟と責任をもち、さらなる高みを目指し全身全霊で戦います!共に最高の勝利を掴み取りましょう!!
是非、応援の程よろしくお願い致します!
