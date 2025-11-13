「LOVERARY BY FEILER」×ポケモン第2弾、最終販売が決定 “スウィーツ”モチーフの4デザイン
フェイラージャパンは、フェイラーのギフトコンセプトショップ「LOVERARY BY FEILER（ラブラリー バイ フェイラー）」からポケモンがデザインされた商品の第2弾について、フェイラー公式オンラインショップ限定抽選にて、全アイテム再販売する。今回が本商品の最終の販売となる。
【写真】常に持ち歩きたい…4つのデザインの商品紹介
販売するアイテムは、ハンカチ3種類（各2970円）、L字ポーチ（4950円）、舟型ポーチS（4950円）、ティッシュポーチ（6050円）、フラットポーチ（6050円）、舟型ポーチM（6600円）、巾着（7700円）、バッグ（1万2100円）の全10種類。
※価格は全て税込
■デザイン紹介
『POKEMON HAPPY SWEETS』
ポケモン ハッピースウィーツ
ポケモンのピカチュウ型のマカロンやクッキー、モンスターボール型のクッキーやチョコなど、スウィーツがいっぱい。優しいカラーとかわいいデザイン。
『POKEMON HAPPY SWEETS PIKACHU&EIEVUI』
ポケモン ハッピースウィーツ ピカチュウ&イーブイ
ポケモンのピカチュウ＆イーブイとスウィーツをモチーフに。おいしそうなスウィーツに囲まれたピカチュウとイーブイのデザインのかわいらしさにキュンとするハンカチ。元気をもらえる一枚。
『POKEMON HAPPY SWEETS PIKACHU&POCHAMA』
ポケモン ハッピースウィーツ ピカチュウ&ポッチャマ
ポケモンのピカチュウ＆ポッチャマとスウィーツをモチーフに。おいしそうなスウィーツに囲まれたピカチュウとポッチャマのデザインのかわいらしさにキュンとするハンカチ。笑顔になれる一枚。
『POKEMON HAPPY SWEETS KODUCK』
ポケモン ハッピースウィーツ コダック
ポケモンのコダックとスウィーツをモチーフに。おいしそうなスウィーツに囲まれたコダックのデザインのかわいらしさにキュンとするハンカチ。癒される一枚。
【写真】常に持ち歩きたい…4つのデザインの商品紹介
販売するアイテムは、ハンカチ3種類（各2970円）、L字ポーチ（4950円）、舟型ポーチS（4950円）、ティッシュポーチ（6050円）、フラットポーチ（6050円）、舟型ポーチM（6600円）、巾着（7700円）、バッグ（1万2100円）の全10種類。
■デザイン紹介
『POKEMON HAPPY SWEETS』
ポケモン ハッピースウィーツ
ポケモンのピカチュウ型のマカロンやクッキー、モンスターボール型のクッキーやチョコなど、スウィーツがいっぱい。優しいカラーとかわいいデザイン。
『POKEMON HAPPY SWEETS PIKACHU&EIEVUI』
ポケモン ハッピースウィーツ ピカチュウ&イーブイ
ポケモンのピカチュウ＆イーブイとスウィーツをモチーフに。おいしそうなスウィーツに囲まれたピカチュウとイーブイのデザインのかわいらしさにキュンとするハンカチ。元気をもらえる一枚。
『POKEMON HAPPY SWEETS PIKACHU&POCHAMA』
ポケモン ハッピースウィーツ ピカチュウ&ポッチャマ
ポケモンのピカチュウ＆ポッチャマとスウィーツをモチーフに。おいしそうなスウィーツに囲まれたピカチュウとポッチャマのデザインのかわいらしさにキュンとするハンカチ。笑顔になれる一枚。
『POKEMON HAPPY SWEETS KODUCK』
ポケモン ハッピースウィーツ コダック
ポケモンのコダックとスウィーツをモチーフに。おいしそうなスウィーツに囲まれたコダックのデザインのかわいらしさにキュンとするハンカチ。癒される一枚。