セブン‐イレブン初！ブラックフライデーに「揚げ物日替わり半額セール」開催 コロッケが“54円”に
セブン‐イレブン・ジャパンは、ブラックフライデーに合わせて、対象の揚げ物商品が日替わりで半額になるお得なセールを、全国のセブン‐イレブンにて27日から30日の4日間限定で実施する。
【写真】税込54円になる『北海道じゃがいもの牛肉コロッケ』
ブラックフライデーは、アメリカ発祥の大規模セールイベントで、近年では日本でも年々注目度が高まり、さまざまな形で人気商品がお得に手に入るセールなどが実施され、消費者の期待が高まる時期。今回、同店では初めて、ブラックフライデーに合わせて「揚げ物日替わり半額セール」を開催する。定番のコロッケや人気の揚げ鶏を標準価格より最大112円引きで届ける。
■対象商品（価格は全て税込）
『北海道じゃがいもの牛肉コロッケ』
セール日：11月27日（木）
セール価格：54円
※通常：108円
販売エリア：全国
『五目春巻』
セール日：11月28日（金）・30日（日）
セール価格：60.48円
※通常：120.96円
販売エリア：全国
『揚げ鶏』
セール日：11月29日（土）
セール価格：119.88円
※通常：223円（240.84円）
販売エリア：全国
【写真】税込54円になる『北海道じゃがいもの牛肉コロッケ』
ブラックフライデーは、アメリカ発祥の大規模セールイベントで、近年では日本でも年々注目度が高まり、さまざまな形で人気商品がお得に手に入るセールなどが実施され、消費者の期待が高まる時期。今回、同店では初めて、ブラックフライデーに合わせて「揚げ物日替わり半額セール」を開催する。定番のコロッケや人気の揚げ鶏を標準価格より最大112円引きで届ける。
『北海道じゃがいもの牛肉コロッケ』
セール日：11月27日（木）
セール価格：54円
※通常：108円
販売エリア：全国
『五目春巻』
セール日：11月28日（金）・30日（日）
セール価格：60.48円
※通常：120.96円
販売エリア：全国
『揚げ鶏』
セール日：11月29日（土）
セール価格：119.88円
※通常：223円（240.84円）
販売エリア：全国