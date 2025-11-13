相川七瀬が自身のInstagramを更新。THE YELLOW MONKEYのボーカリスト、吉井和哉との2ショットを披露した。

赤黒チェックのワンピ姿の相川七瀬とダンガリーシャツ姿の吉井和哉

■相川七瀬、イエモン吉井との再会に「今も昔も変わらずかっこいい」

相川は「ちょっと前ですが、久しぶりにイエモンの吉井和哉さんと会いました」と再会を報告し、2ショットを披露。写真は、赤と黒のチェック柄のワンピ姿の相川に、ダンガリーシャツと黒パンツ姿の吉井が親しげに寄り添う姿が収められている。

続けて、「吉井さんにはデビュー当時とてもよくして頂き 若かりし日々のあれこれを思い出して、2人で笑ってしまった。笑」と吉井との思い出を振り返った。さらに、「今も昔も変わらずかっこいい音楽とその姿 めちゃくちゃ刺激受けてます わたしも頑張るぞ」と熱い思いを綴った。また、投稿には「#カッコ良すぎる」というハッシュタグも添えられている。

SNSには「日本の音楽界を彩る超最高の2ショット」「ふたりとも大好きです」「昔も今もずっとずっとカッコイイです」といった歓喜の声が集まっている。

