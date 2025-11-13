NiziUが2026年に叶えたい願い事とは？誕生日当日・マユカへのサプライズ祝福も
【モデルプレス＝2025/11/13】9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のMAKO（マコ）、RIO（リオ）、MAYA（マヤ）、RIKU（リク）、AYAKA（アヤカ）、MAYUKA（マユカ）、RIMA（リマ）、MIIHI（ミイヒ）、NINA（ニナ）が13日、都内で行われた日韓共同開発コスメ「tilnus」新製品・新CM発表会に出席。2026年に叶えたいことを明かした。
イベントでは、2026年に叶えたい願い事を発表する企画が行われた。「海外旅行」と答えたマコは「ヨーロッパの方に行きたいなと思っていて、ヨーロッパの街並みだったり、有名なパティシエの方のチョコレートだったりスイーツを巡れたらいいなと思っています」と目を輝かせた。リクは「定番なんですけどハワイとかにも行ってみたいですし、ニナの（出身地である）シアトルにもめちゃくちゃ行ってみたくて、いつか行けたらなって。あとはパリも行きたいし、イタリアとかいっぱい行きたいところがあるので、メンバーと一緒に行けたらめっちゃ楽しいやろうなって思います」とにっこり。ニナは「私はロンドンに行きたくて、音楽とかアートが豊かな場所で、美術館とかミュージカルストリートがあるんですけど、そこに行ってミュージカルを見たいなって思います」とコメントし、「（ロンドンには）まだ行ったことがないんですけど、親と姉が何回か行ったことがあって、周りの人が全員おすすめしてくれるので、年始の休みとかに行けたらなって思います」と話した。
イルミネーションと答えたマヤは「来月クリスマスがあるので、2026年というか今すぐの願いではあるんですけど、クリスマスのきれいなイルミネーションに行きたいなって思います」と回答。同じくイルミネーションと答えたマユカは「メンバーと行けたらいいですね。1回だけメンバーと行ったことがあるんですけど、本当に綺麗で」と思い返した。2人はカメラも好きだそうで、マヤは「キラキラで綺麗なみんなと綺麗な景色を写真に収めたいです」と笑顔。2人は撮影するのが難しいイルミネーションを綺麗に撮るために「イルミネーションまで1か月くらいあるので下見に行ってきます（笑）」と意気込んだ。
自分へのプレゼントと答えたアヤカは「2025年に誕生日プレゼントとして自分へリングを買ったんですけど、2026年も誕生日だったり頑張った後のご褒美だったり、節目があったら買いたいなと思うので、素敵な出会いがあるといいなって思っています」と胸を躍らせ、何が欲しいか問われると「ブレスレットが欲しくて、ずっとネットで見てはいるんですけど、何かの機会があればいいなと思っています」と打ち明けた。
冬の野外ライブと答えたリマは「私たち、今までも音楽番組とかでイルミネーションの前でパフォーマンスをさせていただいたことが何度かあったですけど、キラキラを背景に踊る特別感というのがあって、すごくワクワクするので、またライブがしたいなと思うのと、ちょっと寒いかもなんですけど、単独ライブだったりを外でやるのもいいかなと思います」と夢を膨らませた。可愛いシールと答えたミイヒは「シール帳をしていて、シールをコツコツと溜めては家で1人でペタペタしているんですけど、2026年も可愛いシールが発売されると思うので、ゲットしたいです」と回答。「始めはメンバー3〜4人で始めたんですけど、早々にみんな飽きちゃって、残るは（自分）1人で、誰とも交換ができずに終わっちゃったので、周りでシール帳をやっていて交換をしている方を募集しています」と説明した。
最後に、9人でスタジアムと答えたリオは「9人でスタジアムに立って花火を打ち上げたいというのが私のキラキラな夢なんですけど、私たちは1度、スタジアムで公演をさせていただいたときに、『Take a picture』が最後の曲で、そのときに花火を打ち上げたんですね。そのときの景色が忘れられなくて、WithUのみなさんも花火を見て『わー！綺麗』ってなっている方だったり、泣いちゃっている方もいらっしゃって、メンバー同士でも感極まって泣きながら歌って踊っていたんですけど、みんな笑い泣きな感じですごく幸せそうな表情で踊るステージがとても楽しかったので、もう1度9人でスタジアムで花火を打ち上げたいなというのが夢です」と熱く語った。
さらに、この日が22歳の誕生日であるマユカをサプライズケーキでお祝いする一幕も。22歳の抱負を聞かれると「キラキラで輝くすてきな1年になったらいいなと思います」と笑顔を弾けさせ、目標については「できれば車の免許を取りたいなと思います」と打ち明けた。（modelpress編集部）
