辻希美の第5子・夢空（ゆめあ）ちゃん、生後3ヶ月写真に「お顔変わってきた」「どっち似かな？」と反響続々
【モデルプレス＝2025/11/13】タレントの杉浦太陽が11月12日、自身のInstagramを更新。妻・辻希美との間に誕生した第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】辻希美の第5子「お顔変わってきた」生後3ヶ月の近影ショット
杉浦は「ユメちゃん もうすぐ100日だね」とコメントし、生後3ヶ月を迎えた夢空ちゃんの写真を公開。ベビーバウンサーに座り、ニッコリと笑う愛らしい表情や、まっすぐに前を向く姿が収められた写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「お顔変わってきた」「どっち似かな？」「スクスク成長していますね」「天使」「癒される」といった声が上がっている。
杉浦と辻は2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に3男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
