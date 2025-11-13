アイドルグループ「KissBee（キスビー）」公式Xが2025年11月12日、ファンによるメンバーのスカート内の盗撮行為について注意喚起した。

「現行法上『盗撮罪』に該当しないとの判断により、逮捕には至りませんでした」

KissBeeは、14年4月に結成されたアイドルグループだ。17年からはアイドル活動と並行してYouTuberグループ「URA-KiSS（うらきす）」としても配信活動をしている。25年11月現在は、6人体制で活動している。

グループ公式Xは12日、書面を公開しイベント中の不適切行為について注意喚起を行った。

「先日のイベントにて、弊社所属グループ 『KissBee』のメンバーに対し、参加者によるスカート内を撮影する不適切な行為が確認されました」（原文ママ・以下同）

「当該行為については、現場にて本人への事情聴取を行い、本人も事実を認めたため、直ちに警察へ通報いたしましたが、現行法上『盗撮(撮影；編注)罪』に該当しないとの判断により、逮捕には至りませんでした」という。

「このような行為は、出演者および運営に対する重大な迷惑行為であり、弊社としては強い慣りを感じております」とした上で、今後の対応についても明かした。

「今後は、同様の事案を防止し、所属メンバーの安全を確保するため、厳格な入場管理を徹底してまいります。また、類似行為が確認された場合には、法的措置を含めた厳正な対応を行ってまいります」

また、「この件に関してのメンバーへの言及、詮索はお控え下さい」とも呼びかけている。

「罪にならないという意味が分からない」

続く投稿では、「当該人物につきましては、今後KissBeeが出演するすべてのイベント・オフ会等への参加を永久出禁としています」と報告。「出演メンバーの安全と安心を守るため、引き続き厳正に対応してまいります」とした。

メンバーの大江れなさんは、投稿を引用し「先日のとあるイベントで メンバーのスカートの中を盗撮されるという出来事がありました」と報告。

「大好きな皆と過ごす大切な時間のはずなのに、こんな事が起きてしまって本当に残念です。２度と同じ事が起きないように どうか皆も一緒に安心出来る空間を作ってください」と呼びかけた。

ファンからは、「罪にならないという意味が分からない。この件が罪にならないというなら、他のグループでも同様の事が起きそうで怖い」「撮影罪のことだと思うけど、警察はどういう経緯で見逃したのかな？ 被害届は出してないの？ 下着が見えなければ良いとかいうことではないと思うのだが」など、困惑と怒りの声が相次いでいる。