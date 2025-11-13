第１子妊娠を報告した近藤夏子アナのインスタグラム（＠ｋｏｎｄｏｋａｋｏ０８０４）より

　ＴＢＳの近藤夏子アナウンサーが１３日、自身のインスタグラムで第１子妊娠を報告した。

　近藤アナはこの日、木曜パートナーを務めるＴＢＳラジオ「ジェーン・スー　生活は踊る」（月〜木曜・午前１１時）に生出演し、妊娠と今月２６日から産休に入ることを発表した。

　放送後はインスタグラムで「ラジオでご報告しましたがこのたび新しい命を授かりました」と改めて伝え、大きくなったように見えるおなかに手を当てた姿を披露。

　「１１／２５いっぱいで産休に入る予定です。一旦、お仕事できる期間は残り少ないですが　体調をみながら、無理せず過ごしていきたいと思っております。沢山（たくさん）のお祝いメッセージありがとうございます」とつづり、「＃元気いっぱい　＃食欲いっぱい」とハッシュタグを付けた。

　この投稿には「おめでとうございます」「お身体大切に」「元気な赤ちゃん産んでくださいね」などの声が寄せられている。

　２０１９年に入局した近藤アナは昨年１０月１２日にパートナーを務める、「とんねるず」木梨憲武がパーソナリティーのＴＢＳラジオ「土曜朝６時　木梨の会。」（土曜・午前６時）で一般人男性と結婚したことを発表していた。