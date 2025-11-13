「顔まわりを温めるとぽかぽかに」「凍える風をかわいくシャットアウト」“耳から守る”冬の防寒術
朝晩の冷え込みが厳しくなる季節、コートやマフラーだけでは守りきれない“耳の冷え”が気になる季節。そんな時期に注目を集めるのが、ファッション性と防寒性を兼ね備えたイヤーマフだ。冷たい風を防ぎながら、顔まわりを華やかにしてくれる“耳までかわいい”冬のマストアイテムを紹介する。
【写真】「北欧ブランドのぬくもりを耳元に」ふわふわ×上質感がたまらないMOZのイヤーマフ
■[モズ] イヤーマフラー 489-1012 ブラウン Free Size
北欧ブランド「moz（モズ）」らしいナチュラルなカラーと、もこもこのフェイクファー素材が魅力のイヤーマフ。ふんわりとしたボリューム感がありながら軽量で、長時間つけても耳が痛くなりにくい。折りたたみ式で持ち歩きにも便利。シンプルなコーデにプラスするだけで、北欧らしいぬくもりを感じる冬スタイルに仕上がる。男女兼用で使えるのも嬉しいポイント。
おすすめポイント
・北欧ブランドらしい温かみのあるデザイン
・軽量＆折りたたみ式で携帯にも便利
・ユニセックスで使えるナチュラルカラー
■イヤーマフ レディース かわいい 暖かい 耳カバー カチューシャ コンパクト
まるでヘアアクセのように楽しめるカチューシャ型イヤーマフ。ふわふわのファー素材で、耳全体をやさしく包み込む。軽くてずれにくく、ヘアアレンジを邪魔しないデザインが魅力。ファッション性が高く、通勤・通学にもぴったり。防寒しながら顔まわりにボリュームを出し、小顔効果も期待できる。
おすすめポイント
・ヘアバンド感覚で使えるおしゃれデザイン
・軽量でつけ心地がラク
・ふわふわ素材で小顔見えを叶える
■イヤーマフ 耳当て カチューシャ コンパクト ふわふわ ピンク
甘めコーデに合わせたい、淡いピンクのイヤーマフ。ふんわりとしたファーが可愛らしく、つけるだけでガーリーな印象に。カチューシャ型で髪型を崩さず、屋内外の移動にも便利。見た目だけでなく、しっかりと耳をカバーして防寒性も抜群。冬のデートやお出かけにぴったりのアイテム。
おすすめポイント
・顔まわりが明るくなる優しいピンクカラー
・ヘアスタイルを崩さずに防寒できる
・軽くて持ち運びにも便利
■3M PELTOR イヤーマフ X4A 国内正規品
工事現場や飛行機整備などでも使われる3Mの高性能イヤーマフ。防音性能が非常に高く、周囲の騒音をしっかりカット。通勤電車や集中したい時、勉強中の“防音アイテム”としても人気。防寒性は低いものの、人気は高い。
おすすめポイント
・世界的ブランド3Mの高い防音性能
・軽量で長時間の装着にも快適
・日常の集中時間にも活躍
■[XIN YE] ポンポン付き イヤーマフ ニット 裏ボア 耳あて
見た目のかわいさと暖かさを両立したニットタイプ。ポンポン付きのデザインが愛らしく、裏ボア仕様で保温力も抜群。耳をすっぽり包み込み、冷たい風をしっかりシャットアウト。折りたたみ可能で持ち運びも簡単。冬のアウトドアや通学時にもおすすめの万能タイプ。
おすすめポイント
・裏ボア×ニットで抜群の保温性
・ポンポン付きの愛らしいデザイン
・折りたたんでコンパクトに収納可能
■[JODUXINGMY] イヤーマフ 可愛い リボンデザイン ホワイト×ブラック
大きめリボンが目を引く、アクセサリー感覚でつけられるイヤーマフ。ホワイト×ブラックの配色がモノトーンコーデに映える。ふわふわのボリューム感で顔まわりが華やかになり、小顔効果も◎。軽くてずれにくい設計で、通勤・通学・お出かけにマルチに使える。
おすすめポイント
・リボン付きでアクセサリー感覚
・ふわふわ素材で小顔見えを演出
・軽量で長時間の着用も快適
防寒アイテムの印象を変える“イヤーマフ”。ふわふわのファーやリボン、ニットなど、デザイン次第で冬コーデの主役にもなる存在だ。耳を温めるだけでなく、顔まわりを華やかに見せてくれるのもうれしいポイント。今年の冬は、機能性とかわいさを両立したイヤーマフで、いつもの防寒スタイルをアップデートしてみて。
