今年9月末を基準に韓国の財政赤字が100兆ウォン（約10兆5000億円）を超えた。新型コロナ流行当時に大規模な財政が投入された2020年に続いて2番目に大きい規模だ。

企画財政部が13日に発表した「財政動向11月号」によると、9月末基準で総収入は480兆7000億ウォンと、前年同期比で41兆4000億ウォン増加した。

国税収入は289兆6000億ウォンで、同比34兆3000億ウォン増えた。企業の業績改善で法人税収入が21兆4000億ウォン増、成果給拡大・勤労者増加・海外株式好調などで所得税も10兆2000億ウォン増となった。

税外収入は24兆7000億ウォンと同比2兆2000億ウォン増え、基金収入は166兆5000億ウォンと同比4兆9000億ウォン増加した。

同じ期間、総支出は544兆2000億ウォンと集計され、第2次補正予算に対する支出進度率は77．4％だった。

総収入から総支出を差し引いた統合財政収支は63兆5000億ウォンの赤字となった。国民年金など4大保障性基金を除いた管理財政収支は102兆4000億ウォンの赤字となり、これは2020年の108兆4000億ウォン以来2番目に大きい規模。

これは前年同期の赤字（91兆5000億ウォン）より約11兆ウォン多い。第1・2次補正予算執行の影響が反映された結果と解釈される。

企画財政部は「9月は主な歳入日程がなく、収支は一時的に悪化する傾向がある」とし「10月以降は改善の流れが表れるだろう」と説明した。年末には予算上、管理財政収支の赤字規模になると予想した。

9月末基準で中央政府の国家債務は1259兆ウォンと、前月比で1兆9000億ウォン減少した。

10月の国庫債発行規模は17兆7000億ウォンであり、国庫債金利は通貨政策基調に対する市場の期待の変化などで前月より上昇した。

1〜10月の国庫債発行量は205兆2000億ウォンと、年間発行限度の88．8％だった。前年同期の発行量は148兆5000億ウォンで、発行限度の93．8％水準だった。