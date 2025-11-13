ローソン「盛りすぎチャレンジ」11・18から開催 1粒で3種の味を楽しめる『でからあげクン 3種MIX味』が登場
ローソンは昨今の物価上昇の中、創業50周年記念施策「マチのハッピー大作戦」の一環として、18日から2週にわたって全国のローソン店舗で、価格据え置きで具材や重量などを約50％増量した「盛りすぎチャレンジ」を追加開催する。
【写真】もうおなじみ？やっぱり盛りすぎな『プレミアムロールケーキ』
今回の「盛りすぎチャレンジ」では、過去に開催した際に特に人気だった、おにぎり・調理パン・調理麺・店内調理弁当・デザートといった計11品を発売。同キャンペーンは、消費者物価指数が前年同月比で3.1％上昇した2023年2月に初めて開催し、今回で6回目となる。いずれも値段をそのままに商品を増量するおトクさと、インパクトのあるビジュアルでワクワクする楽しさを届けることで、高い支持を得た。
本年も原材料やエネルギー価格などの高騰によって物価の上昇が続いており、総務省によると今年9月の消費者物価指数が前年同月比で2.9%上昇。ローソンではそのような状況の中、おトクでインパクトのあるワクワクする商品で楽しい生活のサポートをするため、「盛りすぎチャレンジ」を追加で開催することに決定した。
■「盛りすぎチャレンジ」商品一覧（価格は税込）
＜11月17日（月）発売＞
『Uchi Cafe盛りすぎ！プレミアムロールケーキ』214円
従来品『プレミアムロールケーキ』と比較して、総重量を約50%増やした。北海道産生クリーム100%使用で、ふんわり口どけの良いクリームを味わえるロールケーキ。
『盛りすぎ！ナポリタン』697円
従来品『大盛ナポリタン』と比較して、麺重量を約50%増やした。ケチャップで味付けし、スクランブルエッグとベーコン、玉ねぎをトッピングしたナポリタン。
＜11月18日（火）発売＞
『盛りすぎ！和風シーチキンマヨネーズおにぎり』181円
従来品『和風シーチキンマヨネーズおにぎり』と比較して、総重量を約50%増やした。出汁と醤油ベースの調味液と一緒に炊いたご飯に、シーチキンマヨネーズを具材として入れた。
『盛りすぎ！ハムサンド』343円
従来品『ハムサンド』と比較して、ハムの量を約50%増やした。ジュ―シーなハムとからしマヨネーズソースを合わせ、ふんわり食感の食パンでサンド。
『でからあげクン 3種MIX味』278円
従来品『からあげクンレギュラー（5個入）』と比較して、総重量を約50%増やした。1粒で、からあげクンの定番フレーバーの「レギュラー」、「レッド」、「北海道チーズ」の3つの味が楽しめる。
『Uchi Cafe盛りすぎ！ふわもち生シフォン』257円
従来品『ふわもち生シフォン』と比較して、総重量を約50％増やした。ふわふわ、もっちり食感の生地の上に、北海道産生クリーム入りのなめらかなホイップクリームをのせたシフォンケーキ。
『Uchi Cafe盛りすぎ！大きなチョコシュー（チョコクリーム＆ホイップ）』194円
従来品『大きなチョコシュー』と比較して、クリーム（チョコクリームとホイップクリーム）を約50％増やした。香りの良いチョコクリームとホイップクリームを入れた2層仕立てのシュークリーム。
『盛りすぎ！ソース焼そば』538円
従来品『大盛ソース焼そば』と比較して、麺重量を約50%増やした。ジューシーでコクのある甘めのソースで炒めた焼そば。
＜11月25日（火）発売＞
『盛りすぎ！高菜明太おにぎり』192円
従来品『高菜明太おにぎり』と比較して、総重量を約50%増やした。ごま油で和えた高菜・辛子明太子を中具として入れた、ごはんがすすむ組み合せのおにぎり。
『盛りすぎ！ツナたまごサンド』297円
従来品「ツナたまごサンド」と比較して、ツナサラダを約50%増やした。たまごサラダ、ツナサラダを、ふんわり食感の食パンで挟んだサンドイッチ。
『盛りすぎ！カツカレー（中辛）』697円
従来品『新宿中村屋監修 カツカレー（中辛）』と比較して、とんかつを約50%増やした。ジューシーで柔らかく、肉本来の旨みがある味わいが特長の三元豚ロースを、厚切りでありながらもジューシーで柔らかい食感のとんかつに仕上げている。こだわりの厚切りロースカツ、スパイスの芳醇な香りやカレーのコクとまろやかな甘み、程よい酸味が楽しめる中辛カレー。
【写真】もうおなじみ？やっぱり盛りすぎな『プレミアムロールケーキ』
今回の「盛りすぎチャレンジ」では、過去に開催した際に特に人気だった、おにぎり・調理パン・調理麺・店内調理弁当・デザートといった計11品を発売。同キャンペーンは、消費者物価指数が前年同月比で3.1％上昇した2023年2月に初めて開催し、今回で6回目となる。いずれも値段をそのままに商品を増量するおトクさと、インパクトのあるビジュアルでワクワクする楽しさを届けることで、高い支持を得た。
■「盛りすぎチャレンジ」商品一覧（価格は税込）
＜11月17日（月）発売＞
『Uchi Cafe盛りすぎ！プレミアムロールケーキ』214円
従来品『プレミアムロールケーキ』と比較して、総重量を約50%増やした。北海道産生クリーム100%使用で、ふんわり口どけの良いクリームを味わえるロールケーキ。
『盛りすぎ！ナポリタン』697円
従来品『大盛ナポリタン』と比較して、麺重量を約50%増やした。ケチャップで味付けし、スクランブルエッグとベーコン、玉ねぎをトッピングしたナポリタン。
＜11月18日（火）発売＞
『盛りすぎ！和風シーチキンマヨネーズおにぎり』181円
従来品『和風シーチキンマヨネーズおにぎり』と比較して、総重量を約50%増やした。出汁と醤油ベースの調味液と一緒に炊いたご飯に、シーチキンマヨネーズを具材として入れた。
『盛りすぎ！ハムサンド』343円
従来品『ハムサンド』と比較して、ハムの量を約50%増やした。ジュ―シーなハムとからしマヨネーズソースを合わせ、ふんわり食感の食パンでサンド。
『でからあげクン 3種MIX味』278円
従来品『からあげクンレギュラー（5個入）』と比較して、総重量を約50%増やした。1粒で、からあげクンの定番フレーバーの「レギュラー」、「レッド」、「北海道チーズ」の3つの味が楽しめる。
『Uchi Cafe盛りすぎ！ふわもち生シフォン』257円
従来品『ふわもち生シフォン』と比較して、総重量を約50％増やした。ふわふわ、もっちり食感の生地の上に、北海道産生クリーム入りのなめらかなホイップクリームをのせたシフォンケーキ。
『Uchi Cafe盛りすぎ！大きなチョコシュー（チョコクリーム＆ホイップ）』194円
従来品『大きなチョコシュー』と比較して、クリーム（チョコクリームとホイップクリーム）を約50％増やした。香りの良いチョコクリームとホイップクリームを入れた2層仕立てのシュークリーム。
『盛りすぎ！ソース焼そば』538円
従来品『大盛ソース焼そば』と比較して、麺重量を約50%増やした。ジューシーでコクのある甘めのソースで炒めた焼そば。
＜11月25日（火）発売＞
『盛りすぎ！高菜明太おにぎり』192円
従来品『高菜明太おにぎり』と比較して、総重量を約50%増やした。ごま油で和えた高菜・辛子明太子を中具として入れた、ごはんがすすむ組み合せのおにぎり。
『盛りすぎ！ツナたまごサンド』297円
従来品「ツナたまごサンド」と比較して、ツナサラダを約50%増やした。たまごサラダ、ツナサラダを、ふんわり食感の食パンで挟んだサンドイッチ。
『盛りすぎ！カツカレー（中辛）』697円
従来品『新宿中村屋監修 カツカレー（中辛）』と比較して、とんかつを約50%増やした。ジューシーで柔らかく、肉本来の旨みがある味わいが特長の三元豚ロースを、厚切りでありながらもジューシーで柔らかい食感のとんかつに仕上げている。こだわりの厚切りロースカツ、スパイスの芳醇な香りやカレーのコクとまろやかな甘み、程よい酸味が楽しめる中辛カレー。