『ボイプラ2』出演で話題のYUMEKI、ファンミーティング開催 MCにヒチャン、サプライズでヘリジュン＆チンウィ登場
グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（通称：ボイプラ2）に練習生として出演した日本人振付師・YUMEKIが9日、韓国・白岩アートホールでファンミーティングツアーのソウル公演『2025 YUMEKI FANMEETING＜You Make It＞』を開催した。
【ライブ写真】可動域どうなってるの？ダンスをするYUMEKI
ソウル公演は、客席からYUMEKIが登場するサプライズなオープニングからスタート。YUMEKIと同級生で『BOYS II PLANET』に出演したDKBのヤン・ヒチャンがイベントMCとして登場すると、人生初のMCと思えないほどスムーズかつ盛り上げ上手な進行を見せ、最初は少し緊張した表情を見せていたYUMEKIも次第にリラックス。YUMEKIファン全員が生で見たいと思っていたであろうさまざまなダンスパフォーマンスでファンを魅了した。
さらに、11月12日に誕生日を迎えるYUMEKIをお祝いするコーナーでは『BOYS II PLANET』に出演したDKBのハン・ヘリジュン、YUMEKIと“ウィメキ”として大きな話題となったスィ・チンウィが駆けつけるビッグサプライズがあった。YUMEKI本人も全く知らなかったという2人の登場にファンからも大歓声があがった。
「これまでたくさんの愛と声援を送ってくれたファンへ直接恩返しをするために、ファンミーティングをしたいと思っていた」と語ったYUMEKI。誰もが認めるダンスと振り付けの実力がわかるパフォーマンスステージの数々はもちろん、誠実な人柄が垣間見えるトークコーナーやプレゼントコーナーまで行った。
12月7日に大阪府立国際会議場（グランキューブ大阪）メインホール、2026年1月12日に東京・NHKホールで開催する『2025 YUMEKI FANMEETING［YOU MAKE IT］IN JAPAN』では、日本のファンにより楽しんでもらえるよう、新たなステージも準備している。
