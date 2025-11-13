奥菜恵「次の大事な作品に向けて」金髪からイメチェン、新ビジュアルに反響「めちゃめちゃ綺麗です」「似合ってますね！」
俳優の奥菜恵（46）が12日、自身のインスタグラムを更新。「黒髪に戻しました」とつづり、新ビジュアルを公開した。
【写真】「めちゃめちゃ綺麗です」金髪からイメチェンした奥菜恵
奥菜は、以前は金髪姿がファンに好評だったものの「次の大事な作品に向けて黒髪に戻しました。こっちが通常スタイルなのになんか新鮮」とつづり、まるで絹のような艶をまとった黒髪姿を披露している。
ハイトーンから落ち着きのある印象にイメチェンした姿に、ファンからは「黒髪の方が似合ってますね！」「新しい作品、たのしみです」「やっぱり黒髪が1番」「かわいい きれい」「めちゃめちゃ綺麗です」などのコメントが寄せられていた。
