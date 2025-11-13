マンションにすっきり、衣類はふんわり。コンパクトでも高機能【シャープ】のドラム式洗濯乾燥機がAmazonに登場中‼
静かに、やさしく、賢く洗う。暮らしに寄り添うドラム式【シャープ】のドラム式洗濯乾燥機がAmazonに登場!
シャープのドラム式洗濯乾燥機は、一般的な防水パンに設置できるコンパクト設計で、マンションにもすっきり収まるモデル。真下排水にも対応し、ドア開閉や衣類の取り出しもスムーズに行える。
洗濯槽の裏側まで自動で洗い流す「洗濯槽自動お掃除」機能を搭載し、見えない部分まで清潔に保つ。乾燥時にはプラズマクラスターを放出し、衣類を除菌・消臭しながら仕上げる「除菌・消臭コース」も用意。制服やジャケットなど水洗いしにくい衣類にも対応し、花粉ケアにも効果を発揮する。
「おしゃれ着コース」ではデリケートな衣類をやさしく洗い上げ、「時短コース」では軽い汚れを効率よく洗濯。
4つのセンサーが洗濯状況に応じて最適な運転を自動で選択し、省エネにも貢献する。DDインバーターの搭載により、高速回転時でも静音性を保ち、夜間や早朝でも気兼ねなく使えるアイテムだ。
