”よろしくお願いいたします″柄本時生、さとうほなみとの結婚を報告！祝福の声続々！「お母さんも喜んでいることと思います！」
俳優の柄本時生が同じく俳優でミュージシャンのさとうほなみとの結婚をInstagramで報告した。柄本は「よろしくお願いいたします。」とシンプルに伝え、ファンやフォロワーに新たな門出を知らせた。さとうほなみも同日、自身のInstagramで結婚を報告しており、二人の幸せなニュースが注目を集めている。
この投稿には「時生おめでとう」、「え！！おふたりおめでとうございます 錦糸町婚だ♪」、「お母さんも喜んでいることと思います！」など、祝福のコメントが寄せられ、多くのファンが二人の結婚を祝っている様子が伺える。
柄本時生は、東京都出身の34歳で、俳優として多くの作品に出演し、音楽活動にも取り組む多才なアーティストだ。最初の妻は女優の入来茉里で、現在の妻は女優でドラマーのさとうほなみ。さとうと柄本は同学年であり、これからの二人の活躍にも期待が寄せられる。
この投稿には「時生おめでとう」、「え！！おふたりおめでとうございます 錦糸町婚だ♪」、「お母さんも喜んでいることと思います！」など、祝福のコメントが寄せられ、多くのファンが二人の結婚を祝っている様子が伺える。
柄本時生は、東京都出身の34歳で、俳優として多くの作品に出演し、音楽活動にも取り組む多才なアーティストだ。最初の妻は女優の入来茉里で、現在の妻は女優でドラマーのさとうほなみ。さとうと柄本は同学年であり、これからの二人の活躍にも期待が寄せられる。