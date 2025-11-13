「彼氏いないの？」「婚活するなら20代でしょ」周りがウザい！勢いで“結婚しない同盟”を結んだら…!?【作者に聞く】
「私は彼氏なんていなくていいし、結婚も興味ないの!!」「1人が楽しいの!!」。仕事帰りの公園で、主人公の吉田は荒れ狂っていた。…というのも、昼間に同僚たちから「えー彼氏いないの？寂しくない？」「今度合コンしましょう」「婚活するなら20代のうちだって！」と寄ってたかって哀れんだ目で言われたせいだ。
吉田が公園で大きなため息をついていると、同じく大きなため息をつく男性がいた。2人は顔を見合わせると「あー!!」と大声をあげた。男性の名前は佐々木、なんと2人は中学の同級生だった。佐々木は飲み会帰りで「さっさと結婚しろ」と酒の肴に集中攻撃されてうんざりしていたところだった。2人は意気投合して「結婚しない同盟」を結び、互いの有意義な独身生活について語り合う仲となったのだが…。1年後、その関係にも微妙に変化が出てきて…!?
今回紹介する『結婚しない同盟』はSNSに投稿されていた作品で、著者は漫画家・桜月(@k_sakurazuki)さんである。『結婚しない同盟』はその後「アルファポリス」にて連載もされ、現在も好評配信中である。桜月さんに本作について話を聞いてみた。
――本作を描いたきっかけについて教えてください。
実は『完璧な夫 完璧な妻』(※桜月さんの別作品)を描いているときに父方の祖父が他界しまして…。とてもつらかったので、誰も死なないただ楽しいだけの漫画を描きたいと思って描き始めました。
――『完璧な夫 完璧な妻』はお互いに秘密を抱えたまま結婚生活を送っている夫婦の話で少しダークな展開ですが、『結婚しない同盟』は独身を謳歌していた2人の焦れったい心の動きに吹き出してしまう楽しい作品ですよね。
はい。最初の構想では“ノリで結婚しちゃってどうしよう…”みたいなお話で考えていたのですが、逆に“結婚しないって言っちゃったけど本当は好きなのにどうしよう…”の方がわちゃわちゃできて楽しいかなと思って今の形になりました。
――読者へメッセージをお願いします。
『結婚しない同盟』はSNSへの投稿版と「アルファポリス」での連載版で内容と展開が違うため、読み比べて違いを楽しんでほしいです。そのほか、私の漫画はどれも比較的短いので、時間つぶしにでも読んでいただけたらうれしいです。
『結婚しない同盟』は、勢いで独身同盟を結んでしまった男女2人の「両片思い」の様子がコメディタッチで描かれている。これまで自分の趣味の世界を爆走してきた2人だが、お互いの趣味を理解しようと努力する様もいじらしい。こじらせた大人の恋の様子が男性キャラ目線・女性キャラ目線の両方の目線から描かれているので、ぜひお楽しみあれ！また、インタビューに登場した『完璧な夫 完璧な妻』も、作品の雰囲気こそ異なるが夫婦それぞれの目線から描かれており、夫婦の心理戦がおもしろい一作なので、ぜひ一緒に読んでみて！
取材協力：桜月(@k_sakurazuki)
