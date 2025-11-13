バドミントン女子ダブルスで熊本マスターズに出場していた志田千陽・五十嵐有紗ペアが13日、それぞれ自身のSNSで大会棄権を発表しました。

志田・五十嵐ペアは11日に、同大会1回戦に臨み台湾ペアに勝利。ベスト16進出が決定していました。

しかし明日に次戦を控えるなか、志田選手はインスタグラムのストーリーズを更新し「いつも応援ありがとうございます。現在開催されている熊本マスターズジャパン2025ですが、練習中のアクシデントにより、明日の二回戦を棄権することになりました。試合を楽しみにしてくださっていたファンの皆様には、本当に申し訳ありません。熊本でプレーできるのを、私達もすごく楽しみにしていたので悔しいですが、今後の事を考えて棄権する形になりました。いつも応援してくださっている皆様に心から感謝しています。しっかり準備を整えて、また二人でコートに戻ってきます。引き続き、応援よろしくお願いいたします」と思いをつづりました。

また五十嵐選手も自身のインスタグラムを更新。長文で悔しい気持ちを吐露。「いつも応援してくださっている皆様へ。熊本マスターズジャパンを棄権させていただくことになりました。試合前の練習でアクシデントがあり、試合を続けることが難しいとの判断になりました。熊本でプレーできるのを私達は凄く楽しみにしていたので出来る限りの力でコートに立ちたいと思い、パートナーのちいや、たくさんの方々のサポートのおかげで一回戦を勝ち抜くことができましたが、今後のことを考えて棄権する形になりました。熊本でたくさんの方々が応援に来てくださったり、志田選手を見たいと思ってきてくださってる方々もたくさんいると思います、本当に悔しく、申し訳ないです。しかしすぐ治して、また2人で元気いっぱいコートを駆け回れるように頑張りますので、どうか暖かい応援よろしくお願いします。そして熊本マスターズジャパンではたくさんの日本人選手がまだまだ残っているので皆さんの熱い応援よろしくお願いします」とつづりました。