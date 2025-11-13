アメリカの記者が今季ヤンキースに日本人選手の加入が見込まれるか見解を述べました。

かつてヤンキースでは日本人で初めてワールドシリーズMVPを獲得した松井秀喜氏や現在巨人で活躍し日米通算200勝を達成した田中将大投手など、数々の日本人が華々しい成績を残していました。

現在は日本人選手はいませんが、2年連続4度目の50号に到達したアーロン・ジャッジ選手やコディ・ベリンジャー選手などMVPを獲得した選手など強打者が集まります。

日本の強打者である村上宗隆選手や岡本和真選手はヤンキースに加入する可能性があるのか？アメリカの記者がコメントしています。

ワシントンポストのChelsea Jones記者は村上選手について「パワーを武器とする打者で、長打力に大きな伸びしろがある。大都市のチームで、中軸打者を欲しているチームに最も適していると思う。候補としてはヤンキースとメッツ、ドジャース、ジャイアンツ。契約するとなると大型契約となるだろう」と期待を込めます。

しかしニューヨーク・ニューズデイ紙のデイビット・レノン記者は村上選手について「日本のスター選手で興味を持たれているが、ヤンキースやメッツに適した選手だとは思えない」と見解を述べます。「長打力は魅力だが、守備が懸念点、球団は守備に重点を置くと発言しているので、村上を獲得する確率は低い。また空振り率が高い。こちらもまた球を当てに行ける打者を求めると球団は発言している」と話しました。

岡本選手については「ヤンキースとメッツに適した選手だと思う。守備が村上より良く、バットにボールを当てて安打を狙える。ただ、1塁に強打者の（ベン・）ライス、三塁に（ライアン・）マクマーンがいるので、ロースターを動かさないと岡本の場所はない」とコメントしました。