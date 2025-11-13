サッカー日本代表は１３日、試合会場で、国際親善試合・ガーナ戦（１４日、豊田スタジアム）に向けた前日会見を行った。出席した森保一監督（５７）は「まだ確定していないが、ブラジル戦のスタメンを中心に考えていきたい」と現状にベストメンバーをぶつける方針を示唆した。

歴史的勝利を挙げたブラジル戦から約１カ月。ＧＫ鈴木彩艶（パルマ）がケガで不参加となり「必然的に１人は代わる。まずは早川がファーストチョイスかなと思います」としつつ、「何人変えるかは試す部分としても、今日しっかり決めたいと思います」と含みを持たせた。ブラジル戦のスタメンは以下の通りだが、今活動では遠藤航（リバプール）、ＤＦ板倉（アヤックス）が復帰している。

▽ＧＫ鈴木彩艶（パルマ）

▽ＤＦ鈴木淳之介（コペンハーゲン）、渡辺剛（フェイエノールト）、谷口彰悟（シントトロイデン）

▽ＭＦ／ＦＷ堂安律（Ｅフランクフルト）、佐野海舟（マインツ）、鎌田大地（クリスタルパレス）、中村敬斗（スタッド・ランス）、久保建英（レアル・ソシエダード）、南野拓実（モナコ）、上田綺世（フェイエノールト）