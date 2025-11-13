デキる男は「とっくにクリスマスの下準備を終わらせている」 婚活のプロが伝えたい「今から何をするべきか」と「してはいけない行為」
少し気が早いようにも思えますが、街のディスプレイはクリスマス仕様となりつつあります。
日本においてはキリストの生誕祭ではなく、主にカップルのイベントとして盛り上がる行事として認識されていますが、準備はつつがなく進んでいるでしょうか。
今回はイベント時に使える「恋愛力」をテーマにお届けします。
◆とっくに下準備を終わらせている？
「そうは言っても、人気のレストランを半年前から予約するような昭和時代でもあるまいし、撮影の必要があるインフルエンサーでもないのだから、まだノータッチで問題ない！」
まさかそう豪語されることはないと信じたいところ。
なぜなら、恋愛力の高い男性は、もうとっくに下準備を終わらせているのがこの季節です。ちなみに、片思いの人だけでなく、パートナーがいる人、特に恋人ではなく配偶者がいる人こそ、イベント時の恋愛力は大きく問われます。
一緒にいることが当たり前の日常となっているからこそ、新鮮さを取り戻すイベントを積極的に活用していくべきなのです。
なにも用意がない方は、今すぐ私と一緒に準備を始めていきましょう！
◆やることは簡単、まず…
とはいえ、「1日の行動で一発逆転」なんて虫のよい話はありません。だから、「今すぐ」の準備が必要となります。
どういう意味かというと、今日からすぐに、“プレクリスマス”を始めてしまいましょう！との提案です。
やることは簡単です。
「まだ気が早いかもしれないけど、今年のクリスマスはちょっと特別な過ごし方をしたいね」
「ネタバレみたいになっちゃうけど、どんなプレゼントがいいか悩んでるから、一緒にウィンドウショッピングに行こうよ」
などと話したり、メッセージを送るだけ。「あなたと過ごすクリスマスを今から楽しみにしていますよ」の気持ちを言葉で伝えれば、最初の準備は終わりです。
恋人であれば、「クリスマスも一緒に過ごす前提なんだ！」と思ってくれることでしょうし、配偶者なら、「○回目なのに、今年も楽しみにしてくれてるんだ！」と思ってくれるはずですから。
いやいや、「これまでそんなこと言ったことないのに！ さては浮気か借金か？ と詰められそう」なんて心配は無用です。
ごく普通に否定して、「今までちゃんとできてなかったのがよくないなって、反省しただけだよ」と返せばそれで丸く収まるでしょう。本当にやましい爆弾を抱えている場合は……また別件なので、今回はお答えしません（苦笑）。
◆準備は「早いに越したことはない」
この“仕掛け”さえ済ませれば、あとは当日まで、相手にはうっすらとロマンティックな感情が継続します。
欲しいものをなんとなく聞いていたとしても、いざ贈るとなると、「これ！」となるものはなかなか決められないことも多いでしょう。「特別な過ごし方」にしても、選択肢は多数あります。
時間に余裕があるからこそ、ゆとりを持って思いを巡らせることができるもの。つまり、あなたがなにもしていない時間でさえも、相手にとってはあなたの思いやりを感じられる時間に変化するのです。
もちろん、一緒に「ああでもないこうでもない」と考えるきっかけと時間も生まれます。相手の好みやクリスマスに望むものを、より正確に把握できるはずです。
それが2週間前だったり1カ月前だったりでは、準備が急ピッチになり、ドタバタとした生活のなかでじっくり話す機会はそう持てないでしょう。
だからこそ、早いに越したことはないのです。なんだったら梅雨入りの時期からクリスマスの話をしてもダメなことはひとつもありません。
すごく早いタイミングで「コレ！」というプレゼントがもし見つかっても、大丈夫。売り切れないうちにさっさと買ってしまって、先取りであげてしまえばよいだけです。
