ティーピーリンクジャパン（TP-Link）は、スマートホームブランド「Tapo」より、ソーラー給電パンチルトセキュリティカメラキット「TC90 KIT」を27日に発売する。オンライン限定モデルで、価格は1万3800円。

「TC90 KIT」は、屋外用セキュリティカメラと、ソーラーパネルがセットになった製品。ソーラーパネルによる給電に対応し、1日あたり45分間日光に当てるだけで、24時間の連続稼働が可能としている。また、カメラ本体にもバッテリーを内蔵しており、悪天候時でも最長180日間の動作をサポートする。

カメラは首振り機能を搭載しており、水平360度、垂直130度の広範囲をカバーする。また、動きを検知した際に自動で追尾する「スマートトラッキング機能」や、360自動追尾機能やスマート人物検知、パトロールモードなども利用できる。

夜間の撮影機能も強化されており、内蔵された2つのスポットライトで、暗所でもフルカラーで鮮明に記録できる「カラーナイトビジョン」に対応する。

録画データは、本体に挿入したmicroSDカード（最大512GB）、または有料のクラウドサービス「Tapo Care」へ保存可能。なお、microSDカードについては、互換性の理由からSAMSUNG Evo PlusやTOPESEL製以外のmicroSDカードの使用が推奨されている。

製品の大きさは、カメラが約130.9×116.1×84.1mm、ソーラーパネルが約173.4×120.4×15.7mmで、取り付け用台座、延長ケーブル（4m）、設置用アンカーなどが付属する。